《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華社》報道，中共中央政治局今日召開會議，審議《關

於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》《中國共產黨領導外事工作條例》。

中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，長江經濟帶發展戰略是黨中央重大戰略決策，自實施以來，發展質量穩步提升，

發展態勢日趨向好。會議強調，推動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生

態環境。要毫不動搖堅持共抓大保護、不搞大開發，在高水平保護上下更大功夫，守住管住生態

紅線，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。



＊把科技創新作為主動力，積極開辟發展新領域新賽道＊



要堅持把科技創新作為主動力，積極開辟發展新領域新賽道，加強區域創新鏈融合，大力推

動產業鏈供應鏈現代化。要統籌抓好沿江產業布局和轉移，更好聯通國內國際兩個市場、用好兩

種資源，提升國內大循環內生動力和可靠性，增強對國際循環的吸引力、推動力。

要堅持省際共商、生態共治、全域共建、發展共享，提升區域交通一體化水平，深化要素市

場化改革，促進區域協調發展。要統籌好發展和安全，維護國家重要產業鏈供應鏈安全穩定，提

升流域防災減災能力，以一域之穩為全局之安作出貢獻。



＊加快形成涉外法律法規體系，不斷提升外事工作制度規範＊



此外，會議指出，《中國共產黨領導外事工作條例》對黨領導外事工作作出規定，把黨長期

以來領導外事工作的思路理念、體制機制和成功實踐轉化為制度成果，對於確保黨中央對外大政

方針和戰略部署得到有力貫徹執行具有重要意義。

會議強調，要進一步加強黨中央對外事工作的集中統一領導。要加快形成系統完備的涉外法

律法規體系，不斷提升外事工作的制度化、規範化、科學化水平。要深刻認識新征程上黨的外事

工作使命任務，把習近平外交思想貫徹落實到外事工作全過程各方面，為推進強國建設、民族復

興偉業創造有利條件，為維護世界和平與發展、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

會議還研究了其他事項。（ｓｌ）

