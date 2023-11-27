【ＦＯＣＵＳ】科技巨擘華為周日（２６日）一則公告，悄然奏響新能源車企「審判時刻」

的序曲，投資入股的長安汽車周一（２７日）一字漲停，１０月剛剛創下銷量新紀錄的理想

（０２０１５）、小鵬（０９８６８）連同帶頭大佬比亞迪（０１２１１），股價卻集體重挫。

隨著新能源車「百團肉搏」，從上半場的電動化賽道轉向下半場的智能化賽道，坊間普遍預期的

２０２５年的決勝之役，恐提前至２０２４年４月底的北京車展。



＊攜手長安，理由多多＊



當Ｍａｔｅ６０在內地智能手機市場大搶ｉＰｈｏｎｅ風頭，堅稱「不造車」的華為，卻正

劍指下一個目標－－新能源車智能化聯盟的「共主」。

華為昨日公告，擬成立新公司，致力於世界一流的「汽車智慧駕駛系統」及「零件產業領導

者」；作為服務於汽車產業的開放平台，對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者

開放股權。長安汽車緊接著公告，公司及關聯方擬出資入股目標公司不逾４０％，業務範圍包括

汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能車雲等。

眼見長安股價今早一字漲停，人們不禁要問，為什麼是她？除了早在２０２１年１１月，雙

方（另有寧德時代）就合作發布首款智能電動汽車「阿維塔１１」，今年９月再發布「阿維塔

１２」，更重要的是，長安總部所在的重慶，毫不掩飾打造「世界級智慧網聯新能源汽車產業群

聚」的野心，而長安的二股東中國兵器裝備集團更是背景顯赫。



＊鴻蒙智行謀天下歸心＊



由此角度看，不難理解何解「阿維塔」持續虧損（僅上半年就淨蝕１７﹒５６億元），但長

安對其仍是要錢給錢、要人給人、要技術給技術；華為攜手長安，不僅是看重「阿維塔」的豪門

（起售價逾３０萬元）高配（搭載華為ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ４座艙、ＡＤＳ ２﹒０智能駕駛

系統）身份，更有國資背景

、集群優勢，目的就是要畫圈站隊，最終實現「鴻蒙智行（智能汽車技術生態聯盟）」的天下歸

心。

目前，華為聯盟已覆蓋長安、賽力斯、奇瑞、北汽、江淮等車企，站在對岸的，包括兩大造

車新勢力理想和小鵬。６月曾自曝「問界Ｍ７（賽力斯、華為聯合設計的ＳＵＶ）直接把理想

ＯＮＥ打殘了」的理想創始人李想，盡管在１０月迎來了銷量破４萬的佳績，但想挑戰下一目標

５萬，就直面擁有華為概念的問界新Ｍ７（９月上市）、問界Ｍ９（１２月上市）的直接競爭，

尤其是問界新Ｍ７定價大幅下調，較理想Ｌ７低約７萬元。

而對剛剛跟華為余承東隔空互懟的小鵬而言，盡管１０月銷量重拾增長企上２萬，亦最新發

布ＸＮＧＰ智能輔助駕駛系統，但其主力車型Ｇ６和新款Ｇ９，都直面華為系的競爭。就連行業

大佬比亞迪最新亦加入降價促銷之列。



＊北京車展檢閱城區ＮＯＡ＊



拼續航、比價格、衝銷量只是大戰上半場的尾聲，下半場決定終極勝負的，正正是智能駕駛

的新標杆－－城區ＮＯＡ（Ｎａｖｉｇａｔｅ ｏｎ Ａｕｔｏｐｉｌｏｔ，導航輔助駕駛）；

顧名思義，即是結合車載導航路線，讓車輛實現自動變道、超車、出入匝口等功能，相當於初級

版的點對點無人駕駛。涉及的技術包括攝像頭、激光雷達、傳感器、晶片等硬件，亦涉及系統算

力、數據質量等軟件。

盡管華為、理想、小鵬就城區ＮＯＡ都不約而同選擇「重感知、輕地圖」的技術路線，但誰

能獲得智能化平台的定義權和系統市佔率，誰才能跑贏下半場。而各家車企的實力高低集中展示

擂台，注定是明年４月、時隔四年重新登場的北京國際汽車展覽會，最後的贏家誰屬？

