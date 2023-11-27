《經濟通通訊社２７日專訊》渣打銀行（中國）有限公司今日宣布，通過城銀清算服務有限
責任公司接入數字人民幣互聯互通平台，開始為客戶提供數字人民幣兌換，包含充值和兌回等相
關業務。渣打中國也成為首批參與數字人民幣業務試點的外資銀行之一。（ｓｌ）
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27/11/2023 18:06
《數字人幣》渣打中國：成首批參與數字人幣業務試點外資銀行之一
《經濟通通訊社２７日專訊》渣打銀行（中國）有限公司今日宣布，通過城銀清算服務有限
責任公司接入數字人民幣互聯互通平台，開始為客戶提供數字人民幣兌換，包含充值和兌回等相
關業務。渣打中國也成為首批參與數字人民幣業務試點的外資銀行之一。（ｓｌ）
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