《經濟通通訊社２７日專訊》渣打銀行（中國）有限公司今日宣布，通過城銀清算服務有限

責任公司接入數字人民幣互聯互通平台，開始為客戶提供數字人民幣兌換，包含充值和兌回等相

關業務。渣打中國也成為首批參與數字人民幣業務試點的外資銀行之一。（ｓｌ）

