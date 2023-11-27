《經濟通通訊社２７日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，與招商公路

（深：００１９５６）組各佔５０％股權的合營公司，各出資約１３﹒４億元（人民幣．下同）

，合營公司以３４﹒７億元收購湖南永藍高速公路６０％股權

該集團指，湖南永藍高速公路於湖南省從事永藍高速公路的運營管理，於９月底資產淨值約

５８﹒７億元。該集團指，該高速公路項目屬成熟運營項目，盈利能力強，能夠增厚該集團經營

業績。（ｗｈ）

