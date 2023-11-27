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AH股新聞

27/11/2023 07:53

《國企紅籌》滬杭甬（５７６）逾１３億人幣合營購永藍高速６０％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，與招商公路
（深：００１９５６）組各佔５０％股權的合營公司，各出資約１３﹒４億元（人民幣．下同）
，合營公司以３４﹒７億元收購湖南永藍高速公路６０％股權
　　該集團指，湖南永藍高速公路於湖南省從事永藍高速公路的運營管理，於９月底資產淨值約
５８﹒７億元。該集團指，該高速公路項目屬成熟運營項目，盈利能力強，能夠增厚該集團經營
業績。（ｗｈ）

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