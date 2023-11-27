《經濟通通訊社２７日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，與招商公路
（深：００１９５６）組各佔５０％股權的合營公司，各出資約１３﹒４億元（人民幣．下同）
，合營公司以３４﹒７億元收購湖南永藍高速公路６０％股權
該集團指，湖南永藍高速公路於湖南省從事永藍高速公路的運營管理，於９月底資產淨值約
５８﹒７億元。該集團指，該高速公路項目屬成熟運營項目，盈利能力強，能夠增厚該集團經營
業績。（ｗｈ）
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
27/11/2023 07:53
《國企紅籌》滬杭甬（５７６）逾１３億人幣合營購永藍高速６０％
《經濟通通訊社２７日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，與招商公路
（深：００１９５６）組各佔５０％股權的合營公司，各出資約１３﹒４億元（人民幣．下同）
，合營公司以３４﹒７億元收購湖南永藍高速公路６０％股權
該集團指，湖南永藍高速公路於湖南省從事永藍高速公路的運營管理，於９月底資產淨值約
５８﹒７億元。該集團指，該高速公路項目屬成熟運營項目，盈利能力強，能夠增厚該集團經營
業績。（ｗｈ）
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰