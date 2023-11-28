《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人行發布《２０２３年第三季度中國貨幣

政策執行報告》，對於下一階段貨幣政策思路，報告指出，穩健的貨幣政策要精準有力，更加注

重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱，著力營造良好的貨幣金融環境。人行表示，

下一步將繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，增強金融支持實體經濟的穩定性，維

護好存貸款市場秩序，進一步推動金融機構降低實際貸款利率。



＊人行：個別交易利率波動不代表市況＊



對於信貸投放，報告提出，要保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩。綜合運用多種貨幣政策工

具，保持流動性合理充裕。支持金融機構按照市場化、法治化原則滿足實體經濟有效融資需求，

著力加強貸款均衡投放，統籌銜接好年末年初信貸工作，適度平滑信貸波動，增強信貸總量增長

的穩定性和可持續性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。

報告並稱，要從更長時間的跨周期視角去觀察，更為合理把握對「基本匹配」的理解和認識

。

在１０月３１日午後，中國銀行間隔夜拆借利率一度飆升至５０％的罕見水平，打破

２０１３年６月２０日創下的３０％紀錄，反映流動性緊縮、銀行惜貸等情況，官方正在對事件

進行調查。人行報告特別提出，要「增強市場基準利率的公信力」、「增強ＬＰＲ對實際貸款利

率的指導性」，並強調了觀察市場資金的實際供求狀況。報告表示，主要是看市場基準利率的走

勢，個別時點少數交易的利率波動不代表市場整體情況。

報告稱，要深入推進利率市場化改革，健全市場化利率形成和傳導機制，完善央行政策利率

體系，提升市場基準利率的公信力。持續發揮好貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革效能， 增強

ＬＰＲ對實際貸款利率的指導性，推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統

籌好增量、存量及其他金融產品價格關係。發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，穩定銀

行負債成本，增強金融支持實體經濟的可持續性。



＊積極主動加強貨幣政策與財政政策協同＊



在題為「提高利率政策協同性支持經濟回升向好」的專欄中，人行稱，２０２３年以來，人

行綜合考慮經濟金融運行特點，合理統籌政策出台時機，實施了一系列利率政策，利率政策針對

性和協同性明顯增強。

報告強調，貨幣政策與財政政策協同發力、相輔相成，創造宏觀政策空間。二者可以在總量

、結構等層面相互配合，不斷提升宏觀調控的整體效率。

最新貨政報告提到要推動商業銀行開展國債櫃台業務。通過優化服務、豐富業務品種，可以

吸引更多個人投資者購買國債。

人行表示，下階段，結合政府債券增發的形勢需要，將進一步加強與財政政策的協調配合，

加快債券市場建設，優化國債持有結構，推動銀行發展政府債券櫃台銷售和交易，便利更多企業

和居民持有國債，實現國債投資主體多元化， 既有效保障政府債券順利發行，又加快促進直接

融資發展。



＊加強外匯市場管理，堅決防範匯率超調風險＊



對於備受關注的人民幣匯率，人行提出，加強預期管理，立足長遠、發軔當前，做好跨境資

金流動的監測分析和風險防範。要堅持底線思維，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂

市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人

民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行並稱，要加強外匯市場管理，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念，指導金融機

構基於實需原則和風險中性原則積極為中小微企業提供匯率避險服務，維護外匯市場平穩健康發

展。

