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AH股新聞

28/11/2023 15:19

《駐滬專電》上海到２０２６年要打造６０個特色產業園區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市政府日前發布《上海市特色產業園
區高質量發展行動方案（２０２４－２０２６年）》，提出要以科技創新為引領，著力提升特色
產業園區發展能級和競爭力。目標是到２０２６年，上海特色產業園區達到６０個左右，集聚高
新技術企業和專精特新中小企業５５００家左右，國家級和市級創新研發機構達到３６０家以上
，規上工業總產值突破萬億元人民幣。
　　《行動方案》指出，要實施一批補鏈固鏈強鏈重點項目，培育集成電路、創新藥和高端醫療
裝備、新能源和智能網聯汽車、民用航空等標誌性產業鏈１０條以上，創建國家先進製造業集群

　　同時，要引進培育一批具有核心技術、帶動效應強的龍頭企業，培育集聚一批創新能力突出
、成長潛力大的優質中小企業，構建「龍頭企業引領、中小企業共生」的發展體系。打造優勢特
色突出的中小企業特色產業集群１０個。
　　還要深化園區數字底座建設，推動園區公共數據、社會數據等匯集整合、開放利用。實現特
色產業園區規模以上製造業企業數字化診斷全覆蓋，數字化轉型比例達到８５％，建成工業互聯
網「平台＋園區」試點１０個以上。

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