《經濟通通訊社２８日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒５７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３６﹒４３億元，佔每日額度７％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２６﹒１２億元，賣盤超買
盤，額度全日反增６﹒１２億元，佔每日額度１﹒５％。
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28/11/2023 16:21
《滬港通》北向額度全日使用３６﹒４億，南向反增６﹒１億
《經濟通通訊社２８日專訊》北向投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４８３﹒５７億元，買盤超賣盤，額度全日使用３６﹒４３億元，佔每日額度７％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２６﹒１２億元，賣盤超買
盤，額度全日反增６﹒１２億元，佔每日額度１﹒５％。
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