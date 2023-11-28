《經濟通通訊社２８日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０１﹒７４億元，買盤超賣盤，額度全日使用１８﹒２６億元，佔每日額度３﹒５％
。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２２﹒８５億元，賣盤超買
盤，額度全日反增２﹒８５億元，佔每日額度０﹒７％。
28/11/2023 16:21
《深港通》北向額度全日使用１８﹒３億，南向反增２﹒８億
《經濟通通訊社２８日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０１﹒７４億元，買盤超賣盤，額度全日使用１８﹒２６億元，佔每日額度３﹒５％
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南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２２﹒８５億元，賣盤超買
盤，額度全日反增２﹒８５億元，佔每日額度０﹒７％。
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