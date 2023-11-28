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AH股新聞

28/11/2023 18:22

《國企紅籌》深高速１０月梅觀高速路費收入約１１２９萬元人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳高速公路股份（００５４８）（滬：６００５４８）公布
，今年１０月未經審計路費收入，梅觀高速、機荷東段、機荷西段以及沿江項目日均路費收入分
別為３６﹒４萬元（人民幣．下同）、１５８﹒７萬元、１２９﹒９萬元以及１６１﹒５萬元，
而總計路費收入分別為１１２９﹒２萬元、４９１８﹒８萬元、４０２７﹒６萬元以及５００８
萬元。（ｒｈ）

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