《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２７日召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的

意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》。



人行：充實政策工具箱，營造良好貨幣金融環境

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人行２７日發布的今年第三季度中國貨幣政策執行報告提到，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩

。接近人行人士認為，未來貨幣信貸增長既會對實體經濟保持穩固支持力度，又會強調可持續的

平穩投放，更好匹配宏觀經濟發展和經營主體需求。



推動經濟持續向好，財政政策料積極發力

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今年以來，積極財政政策發力，推動經濟持續恢復向好。展望今年剩餘時間及明年，專家認為，

財政政策有望進一步積極發力：節奏上，財政支出將繼續前置；投向上，會著力保障重點領域需

求。





《上海證券報》



八部門推２５條金融支持舉措強化服務民營經濟

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近日，人行、金融監管總局、中證監等八部門聯合發布《關於強化金融支持舉措，助力民營經濟

發展壯大的通知》，提出支持民營經濟的２５條具體舉措。分析認為，《通知》既有效針對了當

前金融服務民營經濟中存在的痛點，也為構建和完善長效機制指明瞭方向。



１０月規模以上工業企業利潤連續第三個月實現正增長

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國家統計局２７日發布的數據顯示，１０月工業企業營收加快回升，利潤延續恢復向好態勢，規

模以上工業企業的單月利潤同比增長２﹒７％，連續第三個月實現正增長。



下階段更加註重做好跨周期和逆周期調節

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人行２７日發布２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告，傳遞出下一階段貨幣政策的新信號

。報告提出，穩健的貨幣政策要精準有力，更加註重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工

具箱，著力營造良好的貨幣金融環境。





《證券時報》



中共中央政治局召開會議

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中共中央政治局２７日召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的

意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》。



八部門力推２５條舉措，助力民營經濟發展壯大

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人行、金融監管總局、中證監等八部門１７日發布《關於強化金融支持舉措，助力民營經濟發展

壯大的通知》，提出支持民營經濟的２５條具體舉措。



穩健貨幣政策要精準有力，營造良好金融環境

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人行２７日發布《２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，下一階段，穩健的貨幣政

策要精準有力，更加註重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱，著力營造良好的貨幣

金融環境。（ｌｃ）

