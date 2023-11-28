《神州經脈》滬深股市今（２８日）早窄幅低開，惟盤中醫藥股炒作拉漲，滬綜指半日倒升

０﹒１％，但午後很快又重新回軟，不過其後外資改流入，加上華為汽車概念領跑，滬綜指最終

倒升０﹒２３％收市，報３０３８﹒５５點，深成指升０﹒４９％，創業板指揚０﹒６３％。

陸股通淨流入超過２８億元（人民幣．下同），不過值得留意的是兩市成交只有７７２８億

元，按日減少６﹒８％，是１１月２日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤呈整理走勢，午後走勢偏軟，收報

７﹒１５１９，較上個交易日４時３０分收盤價跌３４點子，全日在７﹒１４５３至

７﹒１５４６之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１３２，較上個交易日升２７點子，創６月９日以來近

六個月新高，較市場預測強３００點，上個交易日報７﹒１１５９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 人行發布《２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告》稱，下一步將繼續實施穩健的貨

幣政策，保持流動性合理充裕，增強金融支持實體經濟的穩定性，維護好存貸款市場秩序，進一

步推動金融機構降低實際貸款利率。要完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制

房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸；繼續用好「第二支箭

」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。對於人民幣匯率

，要加強預期管理，做好跨境資金流動的監測分析和風險防範。要堅持底線思維，堅決對市場順

周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊

一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



２﹒ 人民銀行行長潘功勝在出席香港金管局與國際結算銀行合辦高級別會議時表示，中國經濟

持續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。前三季度，中國ＧＤＰ同比增長５﹒２％，預計全年

能夠順利實現５％的經濟增長目標。過去一年來，多國面臨通脹居高不下的挑戰，但現時中國的

ＣＰＩ正逐步觸底回升，他認為食品價格不會持續下跌，預計ＣＰＩ將會溫和上行。他並提到，

今年以來，人行綜合運用多種政策工具，包括下調存款準備金率，降低政策利率，帶動貸款報價

利率（ＬＰＲ）等市場利率下行等。下一階段，人行將繼續實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發

展。



３﹒ 交通銀行昨在上海與部分房地產企業召開座談會，擬進一步支持房企合理融資需求。出席

座談會的房企代表包括萬科、綠城、龍湖、美的置業、新城控股、信達地產、首開股份、卓越、

陸家嘴集團、仁恒置地、大華集團、浦發集團、濱江集團、新希望地產、偉星集團等１５家房企

。在此之前，建設銀行已於上周五（２４日）召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會，６

家房企代表參會。



４﹒ 監管機構對房企融資大開綠燈，並對銀行提出了「三個不低於」的硬性指標。外電分析，

預計主要銀行明年可能需要額外撥出８９０億美元用於房地產不良貸款，相當於預期內銀行業明

年撥備前利潤的２１％，高盛認為當局政策會令內銀的不良貸款率上升２１個基點。報道還引述

十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀行將面臨最

大風險。報道分析，不少低資質的銀行正在面臨嚴峻的經營壓力，一些小型銀行已經開始裁員。



５﹒ 據《澎湃新聞》報道，大連萬達集團旗下珠海萬達商管有意將其在香港上市時間最長推遲

至２０２６年，目前正在和投資方進行商討。報道引述消息人士指出，投資者對於該方案不太接

受，因為時間推遲得太久，按照目前的環境來看，無法預知未來的情況，當中變化太大。另外，

萬達商管一筆美元債將於明年１月到期，萬達商管據報對債券持有人表示，希望他們能夠同意就

該筆債券展期１１個月。



６﹒ 內地打車平台滴滴出行Ａｐｐ從昨夜開始出現故障，經媒體測試，該Ａｐｐ的各項服務直

到今日上午１０時３０分左右才恢復正常，此次滴滴出行癱瘓近１２小時，是近年來該Ａｐｐ出

現故障時間最長的一次。據滴滴出行此前公布的２０２３年第三季度財報顯示，單季度中國出行

業務總交易額為７２５億元，日均單量達到３１３０萬單，而以此次故障時長計算，估計將會讓

滴滴損失過千萬的訂單量和超４億元的交易額。



７﹒ 據《澎湃》引述知情人士報道，華為智選車四家合作夥伴都收到加入新合資公司邀請，除

長安汽車已發公告外，其他還在認真評估與準備中。華為智選車合作夥伴包括北汽、賽力斯、江

淮汽車、奇瑞等。另據《界面新聞》報道，華為車ＢＵ員工轉向華為與長安汽車等合資公司後，

可以獲得華為提供的Ｎ＋１補償及簽字費。此外，華為今日發布與奇瑞共同打造的智界Ｓ７，四

個版本售價介乎２４﹒９８萬－３４﹒９８萬元，最大賣點是「自己會開，自己能停」，可一鍵

開啟泊車代駕功能。智界Ｓ７預定量未夠一個月已經突破２萬輛，而問界新Ｍ７上市兩個半月大

定突破１０萬輛；未上市已火爆的問界Ｍ９預訂量已突破３﹒３萬輛台，將於１２月正式發布。



８﹒ 深圳８部門聯合發文推１８條舉措，促進新能源汽車和智能網聯汽車高質量發展，包括核

心技術攻關給予３０００萬元資助；支持國際總部、研發及母工廠項目落地深圳；支持華強北片

區、光明國際汽車城片區等區域打造汽車產業特色街區。另外，特斯拉中國今日表示，特斯拉充

電網絡擴大開放予非特斯拉品牌電動車，目前有超過３５０座超級充電站支持部分非特斯拉車輛

充電，超過２６０座目的地充電站支持大部分主流品牌車輛使用，至於特斯拉家庭充電樁則全線

支持大部分主流品牌車輛使用。（ｓｌ）

