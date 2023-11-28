《鍾之日記》１１月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國感恩節後「黑色星期五」的支出數據顯示消費持續堅挺，美股周一（２７日）小幅收低

，至於港股則受新經濟股拖累向下，尤其是美團（０３６９０）在公布業績前大跌５﹒２％，恒

指收市跌１７０點或１％，報１７３５４點，為逾兩周收市新低，主板成交逾９５０億元。

值得留意的是，台股加權平均指數今日收升近１﹒２％，報１７３４１點，與恒生指數差距

僅１３點，港股盤中更一度遭台股指數超越，３０年來首見，真可謂「三十年河東三十年河西」

，而在５年前，兩地股指相差超過１﹒５萬點。



＊交投悶悶悶，Ａ場很無聊＊



滬深股市今早窄幅低開，惟盤中醫藥股炒作拉漲，滬綜指半日倒升０﹒１％，但午後很快又

重新回軟，不過其後外資改流入，加上華為汽車概念領跑，滬綜指最終倒升０﹒２３％收市，報

３０３８﹒５５點，深成指升０﹒４９％，創業板指揚０﹒６３％。

陸股通淨流入超過２８億元人民幣，不過值得留意的是兩市成交只有７７２８億元人民幣，

按日減少６﹒８％，是１１月２日以來新低。

人民銀行行長潘功勝在香港金融管理局－國際清算銀行高級別會議上表示，預計中國全年能

夠順利實現５％的經濟增長目標，相信明年及以後中國經濟將保持健康、可持續增長。中國

ＣＰＩ正逐步觸底回升，食品價格不會持續下跌，ＣＰＩ將會溫和上行。下一階段，人行將繼續

實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發展。

此外，人行發布《２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提到增強信貸總量增長的

穩定性和可持續性，並要進一步推動金融機構降低實際貸款利率。房地產金融方面，提出要完善

房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。



＊肺炎支原體流行，醫藥股炒作＊



香江魚缸水靜鵝飛，想找點主題來炒作都不是那麼容易，只有醫藥板塊稍顯活躍。內地進入

流感高峰期，多地因肺炎支原體等多種病毒引發急性呼吸道疾病的患者持續增多，甚至出現交叉

感染，多地醫院兒科門診長期爆滿。醫藥股落鑊，賽生藥業（０６６００）升７﹒２％，翰森製

藥（０３６９２）升６﹒４％，石藥集團（０１０９３）升３﹒３％，中國中藥（００５７０）

升２﹒６％，中國生物製藥（０１１７７）升２﹒１％。

內地網民關注兒科診所長期爆滿，小朋友一邊打吊針一邊寫作業的照片更是在海外引發驚詫

，也有人擔心是不是新冠病毒變異後捲土重來，不過此前「一戰成名」的上海復旦大學附屬華山

醫院感染科主任張文宏在官媒節目中公開表示，「支原體跟新冠完全就是兩碼事」，一個屬於病

毒，一個屬於支原體，兩者差異遠遠超過人類和蒼蠅之間的差別。



＊遭美國沽空機構狙擊，商湯急回應＊



商湯（０００２０）今早遭美國沽空機構Ｇｒｉｚｚｌｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ（灰熊研究）

狙擊，股價一度急插９﹒７％，創新低１﹒３元，商湯中午急發回應，斥報告並無依據，且包含

無根據的推測及誤導性結論和詮釋，商湯下午後跌幅收窄，收市報１﹒３７元，仍挫４﹒９％。

灰熊研究的報告認為，商湯通過高度可疑的收入循環方式來人為地誇大收入，例如，直接或

透過中介機構向客戶提供資金，而這些資金又被用來從商湯購買可能永遠不會交付的商品。報告

亦指，由於激烈的競爭，中國政府也根本不向大多數外資企業給予高利潤合約，商湯科技的核心

面部識別業務已變得無利可圖。此外，儘管商湯試圖通過裁員來遏制虧損，但其現金消耗仍將有

增無減。

商湯中午發公告回應指出報告缺乏對公司業務模式及財務報告結構的基本理解，缺乏對公司

公開信息的全面解讀。公司正在審查這些指控，並考慮採取適當的行動來保護全體股東的利益，

重申其持續堅定地致力於保持高水平的公司治理，以及按照適用的規則及法規進行透明和及時的

披露。

在商湯遭狙擊之際，新華社研究院中國企業發展研究中心巧合地發表報告，點讚商湯的「商

量」（ＳｅｎｓｅＣｈａｔ）大模型。報告指，對主流大模型進行全面評估，在定量實測的情商

維度上，位居全部１０款主流大模型第一，並在定性評估中，入選大模型市場未來領袖。此外，

商湯賦能電力ＡＩ平台智能化升級的實踐，也入圍報告的「廠商最佳實踐案例」。





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