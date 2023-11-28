《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）昨日在上海與部分房地產企業召開座談會座，擬進一步支持房企合理融資

需求。

出席座談會的房企代表包括萬科（０３３３３）（深：０００００２）、綠城

（０３９００）、龍湖（００９６０）、美的置業（０３９９０）、新城控股

（滬：６０１１５５）、信達地產（滬：６００６５７）、首開股份（滬：６００３７６）、卓

越、陸家嘴集團（滬：６００６６３）、仁恒置地、大華集團（滬：６０３０３６）、浦發集團

、濱江集團（深：００２２４４）、新希望地產、偉星集團（深：００２００３）等１５家房企

。

在此之前，建設銀行（００９３９）（６０１９３９）已於上周五（２４日）召開支持房地

產企業合理融資需求銀企座談會，銀企雙方深入研討了房地產市場形勢、業務發展機會和未來發

展方向，共商銀企合作、共同應對挑戰、共創高質量發展。龍湖集團、萬科集團、新城控股、濱

江集團、美的置業、大華集團６家房企代表參會。

近日，人行、金融監管總局、中證監、外匯局、發改委、工信部、財政部、全國工商聯等八

部門聯合發布《關於強化金融支持舉措，助力民營經濟發展壯大的通知》，鼓勵主辦銀行和銀團

貸款牽頭銀行積極發揮牽頭協調作用，不盲目停貸、壓貸、抽貸、斷貸；保持信貸、債券等重點

融資渠道穩定，合理滿足民營房地產企業金融需求。

