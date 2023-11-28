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AH股新聞

28/11/2023 08:50

《汽車新勢力》深圳八部門聯合發文，促新能源汽車產業高質量發展

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市工業和信息化局、深圳市發展和改革委員會等八部門聯
合發布《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》。
　
＊汽車晶片實現自主，核心技術攻關最多３千萬元資助＊
　
　　其中提到，全力支持圍繞電動化、智能化、網聯化、共性基礎技術，以及汽車功能安全、信
息安全等領域關鍵技術及關鍵零部件的先進創新技術攻關，同時鼓勵汽車晶片實現自主突破。核
心技術攻關予以不超過３０００萬元人民幣資助。
　　《措施》支持建設高水平研發創新主體，鼓勵企業採用新技術、新工藝、新設備、新材料對
現有設施、工藝條件及生產服務等進行改造提升和綠色化轉型。
　　另外，提升電動化及清潔化水平。延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，鼓勵淘汰
「國Ⅳ」及以下排放標準的普通小汽車，支持老舊汽車更新消費。鼓勵新能源汽車下鄉，進一步
優化汽車限購措施。
　　《措施》還支持國際總部、研發及母工廠項目落地深圳，推動本地企業在市外飛地合作共建
汽車產業園；支持華強北片區、光明國際汽車城片區、羅湖筍崗片區、福田交通樞紐等區域打造
汽車產業特色街區。（ｒｙ）

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