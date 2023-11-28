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AH股新聞

28/11/2023 10:00

【內房困局】外媒：內銀明年或需撥８９０億美元用於地產不良貸款

　　《經濟通通訊社２８日專訊》近日有傳監管機構正在起草一份內房商白名單，有５０家國有
和民營房企會被列入其中，將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，監管機構據報還
對銀行提出了「三個不低於」的硬性指標，要求對房企持續放貸。不過隨著內地房地產市場前景
悲觀，銀行繼續向這些風險高的房企發放貸款，甚至是無擔保貸款，恐將風險傳染到銀行自身。
　　據《彭博》分析，預計主要銀行明年可能需要額外撥出８９０億美元用於房地產不良貸款，
相當於預期內銀行業明年撥備前利潤的２１％，高盛認為內銀的不良貸款率將上升２１個基點。
報道還引述十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀
行將面臨最大風險。
　　報道引述知情人士指，監管機構正在審議，未來可能會免除銀行家就發放不良貸款的責任。
　　銀行業還要滿足監管機構要求積極放貸，例如一家大型銀行的分行要求貸款部門員工要在今
年的最後一日睡在公司，以便翌日盡快處理新貸款，但另一方面，如果銀行放貸過分激進，也會
受到金監總局的處罰。
　　優質借款人買少見少，不少低資質的銀行正在面臨嚴峻的經營壓力，報道引述一名銀行高層
稱，一家城商行正在為下財年設定較低的目標，導致該行難以提高貸款規模及收入；報道還指出
，一些小型銀行已經開始裁員，當中一家計劃今年削減其貸款部門４００個職位的一半。
　　雖然金融監管當局多次降準和引導銀行下調存款利率，減輕銀行業的生存壓力，不過報道引
述惠譽意見指，這些變動不足以阻止銀行利潤率的下滑。（ｅｙ）

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