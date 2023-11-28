《經濟通通訊社２８日專訊》滙豐中國官微宣布，該行成為首批推出數字人民幣業務的外資
銀行。
滙豐中國表示，該行借記卡已支持個人數字人民幣錢包服務。自１０月１９日起，該行借記
卡持有人可登錄「數字人民幣」Ａｐｐ通過錢包運營機構的數字人民幣錢包進行借記卡的綁卡╱
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28/11/2023 13:44
《數字人幣》滙豐中國成為首批推出數字人民幣業務的外資銀行
《經濟通通訊社２８日專訊》滙豐中國官微宣布，該行成為首批推出數字人民幣業務的外資
銀行。
滙豐中國表示，該行借記卡已支持個人數字人民幣錢包服務。自１０月１９日起，該行借記
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