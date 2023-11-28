  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/11/2023 13:44

《數字人幣》滙豐中國成為首批推出數字人民幣業務的外資銀行

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滙豐中國官微宣布，該行成為首批推出數字人民幣業務的外資
銀行。
　　滙豐中國表示，該行借記卡已支持個人數字人民幣錢包服務。自１０月１９日起，該行借記
卡持有人可登錄「數字人民幣」Ａｐｐ通過錢包運營機構的數字人民幣錢包進行借記卡的綁卡╱
解綁，並可通過數字人民幣錢包進行充值、兌回和消費等交易，獲得可靠、便捷且高效的零售支
付體驗。（ｃｔ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/11/2023 14:06  《華為動向》華為車ＢＵ員工加入合資公司可獲Ｎ＋１補償及簽字費

下一篇新聞︰28/11/2023 13:33  《Ａ股行情》滬綜指午後回跌０﹒１２％，深成指跌０﹒１６％

其他AH股新聞
More

28/11/2023 14:06  【中概焦點】ＳＨＥＩＮ據報在美申請上市，估值超６６０億美元

28/11/2023 13:29  【聚焦人幣】財政部１２月１２日在港發行１００億人民幣國債

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金