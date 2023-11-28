《經濟通通訊社２８日專訊》滙豐中國官微宣布，該行成為首批推出數字人民幣業務的外資

銀行。

滙豐中國表示，該行借記卡已支持個人數字人民幣錢包服務。自１０月１９日起，該行借記

卡持有人可登錄「數字人民幣」Ａｐｐ通過錢包運營機構的數字人民幣錢包進行借記卡的綁卡╱

解綁，並可通過數字人民幣錢包進行充值、兌回和消費等交易，獲得可靠、便捷且高效的零售支

付體驗。（ｃｔ）

