《經濟通通訊社２８日專訊》人行發布《２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提

到增強信貸總量增長的穩定性和可持續性，並要進一步推動金融機構降低實際貸款利率。貨幣政

策寬鬆預期持續，滬深股市今早仍窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１％，報

３０２８﹒６點，深成指低開０﹒０４％，創業板指低開０﹒１５％，軍工股造好，煤炭、醫藥

股走低。

人行報告就有關房地產金融方面，提出要完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同

所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。

交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）昨日（２７日）在上海與１５家房地產企業

召開座談會，擬進一步支持房企合理融資需求。

國家主席習近平據報將於今日起連續三日考察上海，期間將視察上海期交所和一些科技公司

，預計習近平將鼓勵當地官員加大市場開放力度，通過上海促進跨境貿易和資本流動。

人民銀行今日進行的４１５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放９６０億元，另

外開展２０２３年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月，票

面利率２﹒３５％。（ｅｙ）

