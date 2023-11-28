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AH股新聞

28/11/2023 09:29

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，人行報告促放貸，關注習近平訪滬

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人行發布《２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提
到增強信貸總量增長的穩定性和可持續性，並要進一步推動金融機構降低實際貸款利率。貨幣政
策寬鬆預期持續，滬深股市今早仍窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１％，報
３０２８﹒６點，深成指低開０﹒０４％，創業板指低開０﹒１５％，軍工股造好，煤炭、醫藥
股走低。
　　人行報告就有關房地產金融方面，提出要完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同
所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。
　　交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）昨日（２７日）在上海與１５家房地產企業
召開座談會，擬進一步支持房企合理融資需求。
　　國家主席習近平據報將於今日起連續三日考察上海，期間將視察上海期交所和一些科技公司
，預計習近平將鼓勵當地官員加大市場開放力度，通過上海促進跨境貿易和資本流動。
　　人民銀行今日進行的４１５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放９６０億元，另
外開展２０２３年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月，票
面利率２﹒３５％。（ｅｙ）

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