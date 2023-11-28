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AH股新聞

28/11/2023 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日倒升０﹒１％，肺炎支原體肆虐醫藥股拉漲

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人行發布《２０２３年第三季度中國貨幣政策執行報告》，提
到增強信貸總量增長的穩定性和可持續性，並要進一步推動金融機構降低實際貸款利率。貨幣政
策寬鬆預期持續，不過外媒一則專題報道警告風險正向銀行業傳遞。滬深股市今早窄幅低開，惟
盤中醫藥股炒作拉漲，滬綜指半日倒升０﹒１％，報３０３４﹒８點，深成指升０﹒２３％，創
業板指揚０﹒２６％。
　　兩市半日成交４７７６億元（人民幣．下同），較上日（２７日）同時段成交減少９﹒５％
，陸股通淨流出６億元。人民銀行今日進行的４１５０億元７天期逆回購，淨投放９６０億元，
另外開展今年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月，票面利
率２﹒３５％。
　
＊中國收購凍豬肉，養豬股仍跌＊
　
　　進入流感高峰期，內地因肺炎支原體等多種病毒引發急性呼吸道疾病的患者持續增多，甚至
出現交叉感染，多地醫院兒科門診長期爆滿。醫藥股落鑊，奧浦邁（滬：６８８２９３）飆
８﹒３％，康泰生物（深：３００６０１）、上海誼眾（滬：６８８０９１）升７﹒４％，長春
高新（深：０００６６１）升６﹒２％，益方生物（滬：６８８３８２）漲６％，康希諾
（滬：６８８１８５）升４﹒９％，沃森生物（深：３００１４２）升４﹒７％。
　　華儲網公告，中國明日（２９日）將開展第二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易１萬噸。惟養
豬股繼續下跌，唐人神（深：００２５６７）跌１﹒５％，巨星農牧（滬：６０３４７７）、牧
原股份（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）齊跌１﹒４％。
　
＊城商行偏跌，外媒警告有風險＊
　
　　監管機構對房企融資大開綠燈，並對銀行提出了「三個不低於」的硬性指標。不過外電分析
，預計主要銀行明年可能需要額外撥出８９０億美元用於房地產不良貸款，相當於預期內銀行業
明年撥備前利潤的２１％，高盛認為當局政策會令內銀的不良貸款率上升２１個基點。報道還引
述十多名銀行家表示，內銀可能會降低盈利增長目標，甚至裁員，標普則警告地區性銀行將面臨
最大風險。
　　城商行今早偏跌，南京銀行（滬：６０１００９）跌１﹒３％，長沙銀行
（滬：６０１５７７）跌１％，杭州銀行（滬：６００９２６）軟０﹒９％，重慶銀行
（滬：６０１９６３）軟０﹒８％；四大行則表現個別，農業銀行（滬：６０１２８８）升
０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌
０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒３％。（ｅｙ）

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