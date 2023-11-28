《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後再度回軟，滬綜指跌０﹒１２％，報
３０２８﹒１點，滬深３００指數跌０﹒２５％，深成指跌０﹒１６％，創業板指軟０﹒２％。
上海Ｂ股升０﹒６％，深圳Ｂ股跌０﹒１９％，外資淨流出１３﹒９億元人民幣。（ｅｙ）
28/11/2023 13:33
《Ａ股行情》滬綜指午後回跌０﹒１２％，深成指跌０﹒１６％
《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後再度回軟，滬綜指跌０﹒１２％，報
３０２８﹒１點，滬深３００指數跌０﹒２５％，深成指跌０﹒１６％，創業板指軟０﹒２％。
上海Ｂ股升０﹒６％，深圳Ｂ股跌０﹒１９％，外資淨流出１３﹒９億元人民幣。（ｅｙ）
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