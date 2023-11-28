《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早窄幅低開，惟盤中醫藥股炒作拉漲，滬綜指半日

倒升０﹒１％，但午後很快又重新回軟，不過其後外資改流入，加上華為汽車概念領跑，滬綜指

最終倒升０﹒２３％收市，報３０３８﹒５５點，深成指升０﹒４９％，創業板指揚０﹒６３％

。

陸股通淨流入超過２８億元（人民幣．下同），不過值得留意的是兩市成交只有７７２８億

元，按日減少６﹒８％，是１１月２日以來新低。

人民銀行行長潘功勝在香港金融管理局－國際清算銀行高級別會議上表示，預計中國全年能

夠順利實現５％的經濟增長目標，相信明年及以後中國經濟將保持健康、可持續增長。中國

ＣＰＩ正逐步觸底回升，食品價格不會持續下跌，ＣＰＩ將會溫和上行。下一階段，人行將繼續

實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發展。



＊華為概念飄紅，遙遙領先大市＊



據報華為打算和合作車企成立新合資公司，打造華為系統電動車生態平台，此前已公告加入

的長安汽車（深：０００６２５）股價再飆９﹒８％，報２１﹒４８元，創下２０２２年６月以

來新高，其他華為合作夥伴方面，北汽（滬：６００７３３）漲８﹒３％、賽力斯

（滬：６０１１２７）升６﹒６％、江淮汽車（滬：６００４１８）升３﹒７％。

華為汽車概念亦升勢逼人，貴航股份（滬：６００５２３）、一汽富維

（滬：６００７４２）、凱眾股份（滬：６０３０３７）漲停，北汽藍谷（滬：６００７３３）

升８﹒３％，金鐘股份（深：３０１１３３）升７﹒７％，華依科技（滬：６８８０７１）走高

６﹒９％。

進入流感高峰期，內地因肺炎支原體等多種病毒引發急性呼吸道疾病的患者持續增多，甚至

出現交叉感染，多地醫院兒科門診長期爆滿。醫藥股落鑊，奧浦邁（滬：６８８２９３）飆

８﹒６％，康泰生物（深：３００６０１）升７﹒１％，上海誼眾（滬：６８８０９１）升７％

，長春高新（深：０００６６１）升６﹒３％，益方生物（滬：６８８３８２）漲６﹒１％，康

希諾（滬：６８８１８５）升３﹒９％。



＊地產股繼續插水，新城控股挫３％＊



盡管監管機構要求銀行向房企持續放貸，但外界對房地產行業仍然不抱期待。地產股表現繼

續插水，新城控股（滬：６０１１５５）挫３﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌

１﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌

１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒４％。

聞泰科技（滬：６００７４５）升２﹒５％，報４９﹒７２元。據報荷蘭當局允許聞泰科技

旗下安世半導體收購一家荷蘭晶片初創公司。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５１８﹒５２ ＋０﹒１９

上證綜合指數 ３０３８﹒５５ ＋０﹒２３ ３１７３﹒０４

上證Ａ股指數 ３１８５﹒７０ ＋０﹒２３

深證成份指數 ９８３３﹒４６ ＋０﹒４９ ４５５４﹒６４

深圳創業板指數 １９３８﹒４２ ＋０﹒６３

上證Ｂ股指數 ２３１﹒３３ ＋０﹒５３ １﹒５３

深證Ｂ股指數 １０８０﹒９３ ＋０﹒２９ ０﹒３１

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