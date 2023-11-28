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AH股新聞

28/11/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒２％，潘功勝相信明年經濟可持續增長

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早窄幅低開，惟盤中醫藥股炒作拉漲，滬綜指半日
倒升０﹒１％，但午後很快又重新回軟，不過其後外資改流入，加上華為汽車概念領跑，滬綜指
最終倒升０﹒２３％收市，報３０３８﹒５５點，深成指升０﹒４９％，創業板指揚０﹒６３％

　　陸股通淨流入超過２８億元（人民幣．下同），不過值得留意的是兩市成交只有７７２８億
元，按日減少６﹒８％，是１１月２日以來新低。
　　人民銀行行長潘功勝在香港金融管理局－國際清算銀行高級別會議上表示，預計中國全年能
夠順利實現５％的經濟增長目標，相信明年及以後中國經濟將保持健康、可持續增長。中國
ＣＰＩ正逐步觸底回升，食品價格不會持續下跌，ＣＰＩ將會溫和上行。下一階段，人行將繼續
實施穩健貨幣政策，支持實體經濟發展。
　
＊華為概念飄紅，遙遙領先大市＊
　
　　據報華為打算和合作車企成立新合資公司，打造華為系統電動車生態平台，此前已公告加入
的長安汽車（深：０００６２５）股價再飆９﹒８％，報２１﹒４８元，創下２０２２年６月以
來新高，其他華為合作夥伴方面，北汽（滬：６００７３３）漲８﹒３％、賽力斯
（滬：６０１１２７）升６﹒６％、江淮汽車（滬：６００４１８）升３﹒７％。
　　華為汽車概念亦升勢逼人，貴航股份（滬：６００５２３）、一汽富維
（滬：６００７４２）、凱眾股份（滬：６０３０３７）漲停，北汽藍谷（滬：６００７３３）
升８﹒３％，金鐘股份（深：３０１１３３）升７﹒７％，華依科技（滬：６８８０７１）走高
６﹒９％。
　　進入流感高峰期，內地因肺炎支原體等多種病毒引發急性呼吸道疾病的患者持續增多，甚至
出現交叉感染，多地醫院兒科門診長期爆滿。醫藥股落鑊，奧浦邁（滬：６８８２９３）飆
８﹒６％，康泰生物（深：３００６０１）升７﹒１％，上海誼眾（滬：６８８０９１）升７％
，長春高新（深：０００６６１）升６﹒３％，益方生物（滬：６８８３８２）漲６﹒１％，康
希諾（滬：６８８１８５）升３﹒９％。
　
＊地產股繼續插水，新城控股挫３％＊
　
　　盡管監管機構要求銀行向房企持續放貸，但外界對房地產行業仍然不抱期待。地產股表現繼
續插水，新城控股（滬：６０１１５５）挫３﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌
１﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）跌
１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）軟０﹒４％。
　　聞泰科技（滬：６００７４５）升２﹒５％，報４９﹒７２元。據報荷蘭當局允許聞泰科技
旗下安世半導體收購一家荷蘭晶片初創公司。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５１８﹒５２　＋０﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０３８﹒５５　＋０﹒２３　　　　３１７３﹒０４　　
　　上證Ａ股指數　　３１８５﹒７０　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９８３３﹒４６　＋０﹒４９　　　　４５５４﹒６４　　
　　深圳創業板指數　１９３８﹒４２　＋０﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３１﹒３３　　＋０﹒５３　　　　　１﹒５３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８０﹒９３　＋０﹒２９　　　　　０﹒３１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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