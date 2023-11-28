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AH股新聞

28/11/2023 10:46

《Ａ股焦點》聞泰科技升逾１％，據報荷蘭允許其購芯片初創公司

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聞泰科技（滬：６００７４５）向好，目前升逾１％。
　　聞泰科技旗下的安世半導體（Ｎｅｘｐｅｒｉａ）於２０２２年收購擁有約４０名員工的荷
蘭芯片初創公司。荷蘭政府在成立一個新的辦公室審查潛在敏感技術的外資收購案後，今年５月
決定對該交易進行追溯審查，經過評估後，荷蘭當局允許安世半導體的收購，認為不存在法律異
議。（ｃｔ）

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