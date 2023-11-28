《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的４１５０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有３１９０億元逆回購到期，即今日淨投放９６０億元。
另外，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，人行今日開展
２０２３年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月。票面利率
２﹒３５％，起息日為２０２３年１１月２８日，到期日為２０２４年２月２８日（遇節假日順
延）。（ｓｌ）
28/11/2023 09:27
【人行操作】人行４１５０億逆回購利率持平，淨投放９６０億
《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的４１５０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
公開市場今日有３１９０億元逆回購到期，即今日淨投放９６０億元。
另外，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，人行今日開展
２０２３年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月。票面利率
２﹒３５％，起息日為２０２３年１１月２８日，到期日為２０２４年２月２８日（遇節假日順
延）。（ｓｌ）
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰