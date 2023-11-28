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AH股新聞

28/11/2023 09:27

【人行操作】人行４１５０億逆回購利率持平，淨投放９６０億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，今日進行的４１５０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
　　公開市場今日有３１９０億元逆回購到期，即今日淨投放９６０億元。
　　另外，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，人行今日開展
２０２３年第十一期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限三個月。票面利率
２﹒３５％，起息日為２０２３年１１月２８日，到期日為２０２４年２月２８日（遇節假日順
延）。（ｓｌ）

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