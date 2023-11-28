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AH股新聞

28/11/2023 15:06

《中國要聞》深圳科企稱經營困難，員工被放假十個月或屬惡意裁員

　　《經濟通通訊社２８日專訊》不用上班也有薪水拿，這是一眾打工仔的夢想，不過當夢想照
進現實時，就肯定不是甚麼好事。深圳一家名為華邁興微的醫療科技公司於今年７月初要求部分
員工放假到１０月底，接著有更多的員工被要求從１１月初開始放假到明年４月底，這意味著有
員工前後合共放假１０個月。至於安排員工放假的理由，華邁興微則是相當坦率，公司表示，由
於訂單不足導致經營困難，無法滿足經營條件，因此公司決定採取放假方式緩解經營壓力。
　　馬拉松式放假的另一面，自然是薪資待遇的直線下降。根據放假通知，公司將依據《深圳市
員工工資支付條例》等規定發放工資：首月工資正常發放，次月開始按深圳最低工資標準的
８０％發放，也就是每個月只能拿到１８８８元人民幣的微薄工資。有員工對內媒表示，公司希
望熬不住的員工另謀生計並自行離職，這樣就能省下一筆賠償費。
　　內地法律的確容許公司作出類似的放長假安排，但是有法律界人士指出，公司的做法涉嫌變
相辭退員工，以達到不支付經濟補償金或賠償的目的，屬於惡意辭退員工，員工可向勞動仲裁委
員會進行申訴維權。（ｅｙ）

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