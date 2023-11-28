《經濟通通訊社２８日專訊》２０２４年地方債提前批額度料即將下達，業界普遍預計在

１１月至１２月進行。分析師判斷，明年新增地方債提前批額度大概率將以６０％的比例頂格下

達，意味額度將在２﹒２８萬億元（人民幣．下同）左右。

今年１０月通過並公布的《第十四屆全國人民代表大會常務委員會關於授權國務院提前下達

部分新增地方政府債務限額的決定》明確，「按照黨中央決策部署，根據經濟形勢和宏觀調控需

要，國務院在每年第四季度確定並提前下達下一年度部分新增地方政府債務限額的具體額度」。

財政部有關負責人日前表示，將提前下達２０２４年度部分新增地方政府債務額度，合理保障地

方融資需求。



＊分析：保持基建投資增速處於較高水平＊



內媒《證券日報》引述東方金誠研究發展部高級分析師馮琳稱，從財政部公布的數據看，今

年前１０個月已完成全年新增專項債限額的９２﹒６％；從投向來看，今年以來發行的新增專項

債投向基建領域的佔比超過六成。而國家統計局最新數據顯示，今年１－１０月，全國固定資產

投資同比增長２﹒９％，基礎設施投資同比增長５﹒９％，增速比全部投資高３個百分點。馮琳

分析稱，寬口徑基建投資累計同比增速達到８﹒３％，體現出前十個月新增專項債對穩定投資增

速、拉動經濟增長起到了積極作用。

馮琳認為，當前國內經濟修復基礎仍不牢固，宏觀政策仍將保持穩增長基調，積極的財政政

策也將繼續發力，其中就包括保持基建投資增速處於較高水平。在此背景下，預計明年新增專項

債將維持前置發力態勢，通過「早發快用」盡早形成實物工作量，拉動有效需求增長。（ｓｌ）

