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AH股新聞

28/11/2023 10:35

《中國要聞》內地１２月起禁用「生鮮燈」，牙膏生產銷售需備案

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地１２月１日起實施多項新規，其中廣受關注的包括就銷售
生鮮食用農產品全面禁用影響產品真實色澤的「生鮮燈」。根據國家市場監督管理總局發布的《
食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》，１２月１日起，銷售生鮮食用農產品，不得使用
對食用農產品的真實色澤等感官性狀造成明顯改變的照明等設施，商家違規使用「生鮮燈」且拒
不改正的，可被罰款人民幣５０００元以上３萬元以下。江蘇、浙江、上海等地近期已經開始更
換燈具並展開排查行動，確保生鮮「素顏」上市。
　　另一項備受關注的是《牙膏監督管理辦法》。《辦法》對牙膏的定義、牙膏新原料、備案、
功效評價等進行了明確要求，明確牙膏生產、銷售均實行備案管理，牙膏備案人要對牙膏的質量
安全和功效宣稱負責；進口牙膏亦需要備案。這意味牙膏將與化妝品一樣，企業除了要具備生產
許可證外，還需要備案，被內媒形容為「牙膏開啟備案時代」。
　　值得關注的是，《辦法》規定，牙膏的功效宣稱應當有充分的科學依據，並應在備案時公布
功效宣稱所依據的文獻資料、研究數據或者產品功效評價資料的摘要，接受社會監督。此外，牙
膏標簽禁止標註明示或者暗示具有醫療作用、虛假或者引人誤解、違反社會公序良俗的內容，以
及法律、行政法規、強制性國家標準、技術規範禁止標註的其他內容。（ｓｌ）

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