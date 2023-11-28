《經濟通通訊社２８日專訊》據泰國媒體報道，泰國警方近日在曼谷發現並拘捕了６名肢體

殘缺且臉部有燙傷毀容痕跡的中國籍乞討者，原先懷疑涉及國際人口販賣。泰國移民局上周初步

核實他們是持遊客或學生簽證入境後，昨公布事件調查結果，指該６名中國籍乞丐是得知在泰國

乞討每天可以賺取高達１萬泰銖（約２０４５元人民幣）而自願進入泰國行乞。這６名中國籍乞

丐將被遣返回國，未來１０年禁止進入泰國。

泰國移民局指出，這些乞丐之中部分人相互認識，還曾經一起乞討；除了在泰國，其中幾人

還有在新加坡、馬來西亞行乞。局方強調，這些乞丐並無受到虐待，面部和身上的殘缺和疤痕都

是過往事故造成，而且他們完全可以控制自己的收入，並無將錢轉給其他人。

報道又引述泰國警方指出，該乞討組織中第一個被捕的是一名４１歲的女子，她在１１月

１１日於暹羅廣場購物中心前被捕後，一名泰國女子冒充其翻譯為其保釋，女子已於１１月１７

日被驅逐出境。

報道還提到，除了該６名中國籍乞丐之外，泰國警方隨後還控制了４名來自老撾和柬埔寨的

乞丐，最近又拘留了一群來自約旦的乞丐，包括三男四女和１６名兒童。（ｓｌ）

