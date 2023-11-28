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AH股新聞

28/11/2023 15:10

《行業數據》內地「暖消費」發力，充油式暖爐銷量環比增長近七倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》進入冬季，內地冷空氣活動愈趨頻繁，本周再有兩股冷空氣接
連來襲，防寒用品持續熱銷。據《央視財經》報道，蘇寧易購（深：００２０２４）數據顯示，
１１月以來，全國線下暖風機銷量環比增長４１０％，踢腳線取暖器銷量環比增長５２５％，油
汀取暖器銷量環比增長６７０％；京東（０９６１８）數據則顯示，暖鞋器、發熱圍脖、水暖毯
、電暖桌等新型取暖設備的銷售額環比增長超過一倍。
　　除了防寒用品熱銷外，火鍋店、汗蒸館、溫泉等場所也迎來消費熱潮。報道引述美團
（０３６９０）、大眾點評數據指，１１月以來，全國火鍋堂食相關訂單量同比增長超１５０％
，「溫泉酒店」的相關搜索量同比增長１２０％，其中北京地區汗蒸館訂單量同比增長１５８％
。在北京，有火鍋店表示，用餐人數環比上月至少增長一倍以上；有溫泉酒店則稱，日均客流量
接近５００人次，年輕家庭佔整體客流的七成。
　　浙江義烏取暖產品的海外訂單也大幅增長。浙江省義烏市商務局統計，今年１－１０月，義
烏市出口取暖機、烘乾機、暖手袋、熱水袋、電熱毯等取暖用品共５﹒２億元（人民幣．下同）
，同比增長３０﹒４％。來自約旦的採購商弗阿德表示，均價１０元－２０元的插電暖手袋等產
品在中東市場非常受歡迎。（ｓｌ）

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