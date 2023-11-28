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AH股新聞

28/11/2023 15:49

《華為動向》智界Ｓ７發布，泊車代駕功能「自己會開、自己能停」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》華為今日舉行智界Ｓ７及華為全場景發布會。據介紹，華為與
奇瑞共同打造的華為智選車首款轎車智界Ｓ７共有四個版本，售價介乎２４﹒９８萬－
３４﹒９８萬元人民幣，最大賣點是「自己會開，自己能停」，可一鍵開啟泊車代駕功能，智能
停車途中自主識別會車場景，必要時「自行倒車、前進」；遇到異形障礙物自行避障，主動禮讓
行人，支持漫遊找位，如果目標停車位被佔，車輛會智能尋找可泊車位。智界Ｓ７還擁有業界唯
一機械車位泊車輔助，在機械車位停車時能自動檢測最優路徑，絲滑入位，停車能力超越人類。
　　此前，智界Ｓ７無人泊車視頻曾在網絡廣為流傳。
　　華為常務董事、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東在發布會上表示，智界Ｓ７泊車代駕
Ｂｅｔａ開放計劃已開啟，到２０２４年第一季在北京、上海、廣州、深圳、重慶、蘇州、東莞
開放。同時，根據計劃，高速、城快ＮＣＡ（智駕領航輔助）已實現商用超過２６１個城市、
３０萬公里，城區ＮＣＡ將於２０２３年底實現全國商用。
　
＊問界新Ｍ７加速交付，冀明年每月交付逾３萬輛＊
　
　　華為並公布「成績表」：１１月９日開啟預售智界Ｓ７，預定量已突破２萬輛；華為與賽力
斯（滬：６０１１２７）聯合打造的ＡＩＴＯ問界新Ｍ７，上市兩個半月大定已突破１０萬輛；
未上市已火爆的全場景智慧旗艦ＳＵＶ問界Ｍ９，預訂量已突破３﹒３萬輛台，將於１２月正式
發布。
　　余承東在發布會上表示，問界新Ｍ７上市後僅兩個半月賣出超過１０萬輛，創造中國汽車行
業新的歷史記錄。問界新Ｍ７正加速交付，本月可能交付１﹒６萬至１﹒８萬輛，下個月準備交
付２﹒３萬輛以上；自明年１月後，冀每月交付超過３萬輛，「我們在努力提升產能，讓大家早
點拿到車」。（ｓｌ）

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