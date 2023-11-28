《經濟通通訊社２８日專訊》四川成都近日有樓盤因降價超過四成而被官方以「擾亂市場秩

序」暫停買賣，情況引起輿論熱議，有內媒形容，「各地樓盤真實的降價情況被撕開一個口子」

。

據《第一財經》報道，不僅是成都，當下不少城市都有樓盤大幅降價。其中廣東惠州有樓盤

在售單價從每平方米１﹒６萬元（人民幣．下同）降至１﹒１萬元；湖北武漢有樓盤單價從每平

方米１﹒５萬元降至１﹒２萬元；遼寧大連有樓盤單價從每平方米１﹒６萬元降至１萬元左右。

部分去年買房的業主稱，開發商降價令他們已經「虧掉」首付。



＊分析：樓盤減價影響買家入市信心＊



報道引述易居研究院研究總監嚴躍進表示，樓盤降價雖然能吸引部分購房者，但當下市場情

況比較複雜，各地樓市管控措施有一定合理性，如果樓價普遍下跌，會引發一定的恐慌心理。他

又認為，目前各地政府不是「不讓降」，而是降價幅度和節奏上不能「突然大幅下滑」，價格調

整需要一定的時間和過程。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙則認為，近期多地取消地價最高限價，對項目價格由市

場調節的呼聲也越來越高，但在當前房地產市場信心不足的背景下，降價促銷起到的成效微乎其

微，除非是核心區域的核心項目；購房者出手心態仍是「買漲不買跌」，降價進一步降低購房者

入市信心。（ｓｌ）

