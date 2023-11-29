《經濟通通訊社２９日專訊》南京熊貓Ａ股（滬：６００７７５）現漲停，報１５﹒８７元
（人民幣．下同），升１０％，最低價１４﹒１５元；成交５４５６萬股，成交金額８﹒２７億
元；量比１１﹒５倍，換手率８﹒１％。
南京熊貓電子股份Ｈ股（００５５３）升１２％，報２﹒９８港元，最高價３﹒０３港元，
最低價２﹒６７港元；成交９５２萬股，成交金額２７０４萬港元；主動買沽比率６６：３４，
資金淨主動買入８６３﹒９９萬港元。南京熊貓Ａ股較Ｈ股呈４８３﹒２％溢價。（ｅｄ）
29/11/2023 09:38
《Ａ股異動》南京熊貓Ａ漲停，現報１５﹒８７元人幣
《經濟通通訊社２９日專訊》南京熊貓Ａ股（滬：６００７７５）現漲停，報１５﹒８７元
（人民幣．下同），升１０％，最低價１４﹒１５元；成交５４５６萬股，成交金額８﹒２７億
元；量比１１﹒５倍，換手率８﹒１％。
南京熊貓電子股份Ｈ股（００５５３）升１２％，報２﹒９８港元，最高價３﹒０３港元，
最低價２﹒６７港元；成交９５２萬股，成交金額２７０４萬港元；主動買沽比率６６：３４，
資金淨主動買入８６３﹒９９萬港元。南京熊貓Ａ股較Ｈ股呈４８３﹒２％溢價。（ｅｄ）
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29/11/2023 09:35 《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽
29/11/2023 09:35 《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽
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