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AH股新聞

29/11/2023 08:51

《駐京專電》李強：把全球產業鏈供應鏈建設得更具韌性更有效率

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李強２８日在北京出席首屆中
國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇，並發表主旨演講。李強表示，中國
既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者。中方願同各方一道
，把全球產業鏈供應鏈建設得更具韌性、更有效率、更富活力，為促進世界經濟復蘇和全球發展
繁榮作出更大貢獻。
　
＊加強智能製造、數字經濟等創新合作，反對「脫勾斷鏈」＊
　
　　李強就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈。
加強重點產業鏈在全球範圍內的資源協調，不隨意干涉市場行為。中國將持續為世界提供優質的
中國製造、穩定的中國供給。
　　二是共同構築暢通高效的產業鏈供應鏈。進一步加強全球互聯互通，讓要素更加便捷循環、
有效配置。中國將繼續推進高質量共建「一帶一路」合作，加強在智能製造、數字經濟等領域創
新合作。
　　三是共同構築開放包容的產業鏈供應鏈。旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的「脫勾斷鏈」
，同時努力促進產業鏈供應鏈綠色低碳轉型。
　　四是共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈。推動構建各國廣泛參與、優勢互補、共享紅利的全
球產業鏈供應鏈體系。中國將為各國企業來華投資興業提供更多便利、更好保障。

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