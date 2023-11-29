《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李強２８日在北京出席首屆中

國國際供應鏈促進博覽會開幕式暨全球供應鏈創新發展論壇，並發表主旨演講。李強表示，中國

既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者。中方願同各方一道

，把全球產業鏈供應鏈建設得更具韌性、更有效率、更富活力，為促進世界經濟復蘇和全球發展

繁榮作出更大貢獻。



＊加強智能製造、數字經濟等創新合作，反對「脫勾斷鏈」＊



李強就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議：一是共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈。

加強重點產業鏈在全球範圍內的資源協調，不隨意干涉市場行為。中國將持續為世界提供優質的

中國製造、穩定的中國供給。

二是共同構築暢通高效的產業鏈供應鏈。進一步加強全球互聯互通，讓要素更加便捷循環、

有效配置。中國將繼續推進高質量共建「一帶一路」合作，加強在智能製造、數字經濟等領域創

新合作。

三是共同構築開放包容的產業鏈供應鏈。旗幟鮮明反對保護主義和各種形式的「脫勾斷鏈」

，同時努力促進產業鏈供應鏈綠色低碳轉型。

四是共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈。推動構建各國廣泛參與、優勢互補、共享紅利的全

球產業鏈供應鏈體系。中國將為各國企業來華投資興業提供更多便利、更好保障。

