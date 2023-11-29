《經濟通通訊社２９日專訊》諾亞財富旗下的歌斐資產昨日發布聲明稱，近日，關注到網絡

上傳播「承興案件」相關內容嚴重失實，已嚴重侵犯公司的名譽權並誤導投資人和公眾。承興方

有關主體的刑事詐騙涉及歌斐以及其他多家金融機構，歌斐代表所管理的相關私募基金，作為該

欺詐案件受害者之一，於２０１９年事發第一時間果斷採取司法維權行為。

歌斐資產表示，該案件正在審理階段，公司建議相關各方都尊重司法，不要誤導公眾，公司

已就相關不實發布內容開展依法投訴、要求相關方停止侵權行為等維權工作。

上文提到的「承興案件」還要追溯到２０１９年，當時由創辦人羅靜控制的「承興系」公司

通過偽造公章、假冒員工、截取材料快遞等方式，騙取湘財證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信

託、安徽眾信共計逾３００億元（人民幣．下同），實際造成上述單位經濟損失共計８８億元。

其中，諾亞控股及旗下公司涉案金額約為３５億元，主要來自上海歌斐發起設立的「創世核心企

業系列私募基金」。

承興系公司造假成功的背後，是諾亞財富的員工方建華一直利用職務之便，在業務對接、回

訪盡調等方面為承興系造假行為大開綠燈，並從承興系收取３００萬港元。這也讓一些人認為，

諾亞財富和承興系有關係緊密。

２０２２年１１月，上海市第二中級人民法院作出一審判決，羅靜因犯合同詐騙罪、對非國

家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。

２０２１年３月，上海楊浦區人民法院作出一審判決，方建華犯非國家人員受賄罪，判處有

期徒刑３年，罰金１０萬元。（ｌｃ）

