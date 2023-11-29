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AH股新聞

29/11/2023 15:48

《駐滬專電》瑞銀胡一帆：「新三駕馬車」拉動，中國經濟中速增長

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資
總監胡一帆今日在電話展望會上表示，基於去年的低基數，中國今年ＧＤＰ增長應該可以達到
５﹒２％，預計明年中國的ＧＤＰ目標仍可能定在５％左右，但需要充足的政策支持。
　　她預計，明年中國財政赤字將和今年差不多，在３﹒８％左右。貨幣政策方面，明年全球進
入減息狀態，中國的貨幣政策也可以更加積極一點，預計明年有１－２次降準，伴隨著相應的減
息。
　　胡一帆認為，今後５－１０年中國經濟將進入４％－４﹒５％的中速增長時期，這段時間中
國經濟將由「新三駕馬車」拉動，分別是有進一步上升空間的消費支出、電動汽車銷售，以及技
術創新和工業升級。
　　對於房地產市場，胡一帆認為，在一系列政策支持下，明年房地產投資會仍呈負增長，預計
在－５％到－８％之間，好於２０２３年至今的－９﹒２％，但對經濟仍具有拖累作用。她指出
，目前國內房地產正在經歷結構性調整，政府出台的政策支持不是為了救開發商，而是為了穩住
房地產市場，全國有近９０萬億元人民幣房地產相關的信貸，如果房地產市場震盪會影響金融安
全性，只要房價沒有大幅波動，還是可以用時間換空間，慢慢穩住。
　　人民幣方面，美國聯儲局或已結束加息周期，但美國聯邦政策利率仍然保持高位，因此美元
相對較強。明年，在美聯儲局開啟減息之前，美元會呈慢慢走弱的趨勢，預計到明年３月人民幣
兌美元為７﹒２；在美聯儲局開始減息之後，人民幣兌美元有較大升值。

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