《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加強涉外法制建設，營造有利法治條件和外部環境

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中共中央政治局２７日下午就加強涉外法制建設進行第十次集體學習。國家主席習近平在主持學

習時強調，加強涉外法治建設既是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的長遠所需

，也是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰的當務之急。



人行：經濟將保持健康和可持續增長

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人行行長潘功勝２８日在香港金融管理局－－國際清算銀行高級別會議上表示，相信２０２４年

及以後中國經濟將保持健康、可持續增長；下一階段，人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策，支

持實體經濟發展。



企業盈利改善，經濟「脈動」增強

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多方面數據表明，企業盈利正企穩回升，經濟「脈動」逐步增強。專家認為，隨著國內需求持續

恢復，宏觀政策效果不斷顯現，經濟整體將延續回升向好態勢，四季度上市公司盈利水平有望進

一步上行。





《上海證券報》



加強涉外法制建設，營造有利法治條件和外部環境

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中共中央政治局２７日下午就加強涉外法制建設進行第十次集體學習。國家主席習近平在主持學

習時強調，加強涉外法治建設既是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的長遠所需

，也是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰的當務之急。



人行：更加關注經濟結構調整，培育新的增長點

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人民銀行行長潘功勝２８日在香港金融管理局－國際清算銀行高級別會議上表示，展望未來，中

國擁有創新能力強、市場廣闊、基礎設施完善、產業鏈完整以及人力資源豐富且質量高等優勢，

加上前期出台的一系列政策效應逐步顯現，相信２０２４年及以後，中國經濟將保持健康、可持

續增長。



中國將更深層次融入全球產業鏈供應鏈體系

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國務院總理李強２８日在北京出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式並發表主旨演講稱，中

國舉辦鏈博會，就是為了順應時代呼喚，創造一個促進各方加強溝通、深化合作、共謀發展的國

際化平台。





《證券時報》



加強涉外法制建設，營造有利法治條件和外部環境

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中共中央政治局２７日下午就加強涉外法制建設進行第十次集體學習。國家主席習近平在主持學

習時強調，加強涉外法治建設既是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的長遠所需

，也是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰的當務之急。



ＣＰＩ正逐步觸底回升，繼續實施穩健貨幣政策

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人行行長潘功勝２８日在香港金融管理局－國際清算銀行高級別會議上發表講話稱，中國經濟持

續恢復向好、總體回升的態勢更趨明顯。前三季度，中國ＧＤＰ同比增長５﹒２％，預計全年能

夠順利實現５％的經濟增長目標。近期，國際貨幣基金組織將中國今年經濟增長預測上調至

５﹒４％，這個增速在全球主要經濟體中保持領先。



中國將更深層次融入全球產業鏈供應鏈體系

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國務院總理李強２８日在北京出席首屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式並發表主旨演講稱，中

國將更深層次融入全球產業鏈供應鏈體系，積極參與綠色發展領域國際合作。（ｌｃ）

