《神州經脈》在官媒警告謹慎投資北交所股票後，北證５０指數今日（２９日）跌超７％，

超百隻北交所個股跌逾１０％，北證５０指數舞高弄低引發金融震盪，保險、券商股下跌，加上

地產、建築建材、汽車等板塊同挫，滬綜指全日下跌０﹒５５％，報３０２１﹒６９點，深成指

跌０﹒９１％，創業板指跌１﹒０６％。兩市成交稍回升，全日額７７５０億元（人民幣．下同

），按日增０﹒３％，陸股通淨流出超過５０億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤升破７﹒１２關創五個半月高點，隨後升幅收

窄，收報７﹒１２４６，較上個交易日４時３０分收盤價大升２７３點子，創６月１６日以來五

個半月新高，全日在７﹒１１６２至７﹒１２８３之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０３１，較上個交易日升１０１點子，兩連升，創６月

５日以來近六個月新高，與市場預測偏離水平仍在３００點左右，上個交易日報７﹒１１３２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據人民銀行廣東省分行消息，人行廣東省分行、國家金融監督管理總局廣東監管局、中證

監廣東監管局、廣東省地方金融監督管理局近日聯合召開在粵主要金融機構座談會。會議強調，

各金融機構要落實好「金融十六條」接續政策，一視同仁滿足各類所有制房企的合理融資需求，

繼續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資，加大「保交樓」支持力度等，又要求建立健全科

技金融工作推進機制，開展科技金融服務能力提升專項行動，形成敢貸、願貸、能貸、會貸的長

效機制。另據《中國證券報》報道，目前已有多家銀行對部分房企展開調研、約訪等工作，以期

深入了解房企需求，為其提供多元化金融服務，謀求長期合作。此外，部分銀行透露，預計明年

對於房地產企業的資金投放會適度增加。



２﹒ 恒大物業公布，有關約１３４億元的存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金

碧物業向包括中國恒大集團、深圳啟航金屬材料、貴州廣聚源房地產開發、恒大地產集團貴陽置

業及恒大地產作為責任方提出訴訟，申索償還約２１﹒５億元，已於昨天收到廣州中院正式接受

立案的通知。中國恒大隨後公布，注意附屬公司恒大物業發出公告，恒大、公司及相關附屬公司

目前未收到廣州中院相關訴訟的通知，將諮詢法律意見以維護公司之合法權利。



３﹒ 中國財政部官網公布，２０２３年１０月，全國發行新增債券２２６７億元，其中一般債

券８３億元、專項債券２１８４億元。全國發行再融資債券１１６９６億元，其中一般債券

８２２９億元、專項債券３４６７億元。合計，全國發行地方政府債券１３９６３億元，其中一

般債券８３１２億元、專項債券５６５１億元。



４﹒ 拼多多第三季業績亮眼，刺激股價暴力拉升１８％，收報每股１３９美元，市值距離阿里

巴巴相差不到１００億美金。有阿里員工在內網發貼文，感慨當年看不起的「砍一刀」拼多多市

值快追上阿里。阿里創辦人馬雲罕有在阿里內網回應貼文稱，祝賀「ｐｄｄ」（拼多多）過去幾

年的決策、執行和努力，「誰都牛ｘ過，但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代

價和犧牲的組織才令人尊重」，希望大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法，而他堅信阿

里會變，阿里會改，「所有偉大的公司都誕生在冬天裏」。



５﹒ 中信証券研報指，２０２３年第三季鋰價持續下跌，引發南美鹽湖鋰企業下調經營指引，

報告預計２０２４年南美鹽湖鋰供應量將增加約８萬噸，供應壓力進一步增加，明年鋰價或跌至

每噸１０萬元以下，但需關注鋰行業併購整合趨勢對價格的潛在影響。另外，全美３０００多家

汽車經銷商組成的聯盟向拜登發出公開信，呼籲不要再大力推廣電動汽車，警告目前美國電動車

庫存堆積嚴重而銷量依舊疲軟。



６﹒ 據《路透》引述３名消息人士指出，華為正就擬設立的智駕公司部分股權出售，跟大型國

有車企長安汽車、東風集團和一汽集團等多家投資者進行深度洽談，其中長安汽車及其母公司中

國兵器裝備集團正考慮分別投資獲取新智駕公司約３５％和５％的股份，一汽和東風則擬各自收

購不超過５％的股份，而新公司的估值約在２０００億－２５００億元之間。另外，中國第一汽

車集團與深圳市政府昨簽署戰略合作協議，雙方將在前瞻研發、汽車出海、生態建設等重點領域

開展戰略合作，共建新一代世界一流汽車城和世界一流汽車企業。



７﹒ 內地打車平台滴滴出行Ａｐｐ從２７日夜開始癱瘓近１２小時，是近年來該Ａｐｐ故障時

間最長的一次。滴滴出行今日發布道歉聲明，並解釋稱，初步確定事故起因是底層系統軟件發生

故障，並非網傳的「遭受攻擊」，後續將深入開展技術風險隱患排查和升級工作，全面保障服務

穩定性。隨後滴滴在小程序表示，為所有用戶補償１０元優惠券。但許多網友表示小程序被擠爆

，優惠券加載異常，無法領取。滴滴小程序在線客服回應稱是因為領取人數較多，強調補償券不

限量，稍後可重新嘗試領取。



８﹒ 上周杭州馬家廚房食品有限公司成立，經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物

進出口、食用農產品批發等。該公司由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，後者由

馬雲持股９９﹒９％，這被認為是馬雲進軍預製菜的訊號，為已經火爆的預製菜賽道再添一把火

。但近日內媒引述馬雲前助理陳偉朋友圈言論指，馬家廚房不做預製菜，但對於馬家廚房未來做

甚麼，「目前還不好說」。（ｓｌ）

