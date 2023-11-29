《鍾之日記》１１月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



在官媒警告謹慎投資北交所股票後，北證５０指數今日跌超７％，超百隻北交所個股跌逾

１０％，北證５０指數舞高弄低引發金融震盪，Ａ場保險、券商股下跌，加上地產、建築建材、

汽車等板塊同挫，儘管人民幣兌美元回升亦無補於事，滬綜指全日下跌０﹒５５％，報

３０２１﹒６９點，全月升幅現已收窄至０﹒１％；深成指跌０﹒９１％，創業板指跌

１﹒０６％。兩市成交稍回升，全日額７７５０億元人民幣，按日增０﹒３％，陸股通淨流出超

過５０億元人民幣。

北交所難得出現暴升行情，資金積極進場接貨，讓不少上市公司股東感到心花怒放，北證

５０指數狂飆，成交量急升，但是外間傳聞北交所出動口術，要求上市公司大股東暫時不要減持

股票，並要監控投資者大額減持行為，儘管北交所否認消息，但不少股民仍擔心北交所股票「許

買不許賣」，市場信心受打擊，炒氣有所平息。事實上，北交所上市公司質素堪憂，而且經過暴

升行情後普遍市值過高，投資存在較大風險，股民不適宜趁墟接貨。



＊台股強勢超車，港股很心酸＊



美聯儲理事沃勒周二（２８日）表示，有信心目前政策能令通脹回到２％目標。如果通脹持

續數個月放緩，美聯儲局屆時可能降息。其言論提升華爾街對美國明年初降息的押注，提振投資

者情緒，美股上揚。

不過此前慘遭台股超車的港股，今日仍然沒有拾起信心，加上美團（０３６９０）績後重創

，恒生指數收報１６９９３，跌３６０點或跌２﹒１％，主板成交近１３０２億元。

美團第三季經調整純利按年增６２﹒４％，營收增２２﹒１％，均勝市場預期，但公司核心

本地商業業務利潤率降至１７﹒５％，加上餐飲外賣及美團閃購業務客單價下降，更預料今季外

賣收入按年增速放慢。股民擰頭離場，股價全日暴跌１２﹒２％，報９０﹒４５元。



＊拼多多愈做愈好，阿里壓力山大＊



同樣不開心的還有阿里（０９９８８），事源競爭對手拼多多出海一帆風順，第三季度營收

６８８億元人民幣，較上年同期增長９４％，比分析師預期高出約２５％，尤其是海外網購平台

Ｔｅｍｕ大獲成功，據報今年第三季銷售額已經突破５０億美元。業績刺激拼多多股價隔晚暴力

拉升１８﹒０８％，收報每股１３９美元，目前拼多多市值距離阿里相差不到１００億美金。

有阿里員工倍感壓力，在阿里內部發帖感慨，稱當年看不起的「砍一刀」拼多多，如今市值

快要追上阿里，不料創辦人馬雲在貼文下留言，稱希望大家多提建設性意見和建議，特別是創新

想法，他堅信阿里會變，阿里會改，「所有偉大的公司都誕生在冬天裏」。馬雲稱，ＡＩ電商時

代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰。

馬雲又表示，要祝賀「ｐｄｄ」（拼多多）過去幾年的決策、執行和努力，「誰都牛ｘ過，

但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重」，馬雲勉勵

員工回到使命和願景，並在最後為員工打氣。

阿里心情不好，全日價跌２﹒２％，報７２﹒７元。



＊比亞迪痛失良師，股價跌勢未完＊



「股神」巴菲特長期拍檔、巴郡副主席芒格離世，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）今日微博發文悼念稱「痛失一位良師摯友」，並稱讚芒格是「一位傳奇睿

智的百歲老人，智慧與遠見的象徵」。比亞迪指公司有幸得到芒格的認可，巴郡成為重要股東，

為比亞迪始終堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力。

芒格一直以來看好中國市場，並對２００８年大手買入比亞迪感自豪，「我從來沒有幫助巴

郡做過與投資比亞迪一樣出色的事情，我只做過這一次。」他又曾經在訪問中，讚揚比亞迪董事

長王傳福是個天才。

至於比亞迪因開展新一輪降價，股價在過去幾天跌１成，瑞銀就此發表報告稱，投資者關注

價格戰、經銷商庫存及與華為競爭等問題，但基於高端化、出口貢獻、成本優化及原材料降價，

該行見到有潛在的盈利空間，該股近期股價疲弱，重申對其「買入」評級。

比亞迪Ｈ股今日收跌３﹒３％，Ａ股亦挫近４％。供應過剩局面下，碳酸鋰價格持續下跌，

電池相關股份贛鋒鋰業（０１７７２）跌近３％，東嶽集團（００１８９）跌約２﹒８％，天齊

鋰業（０９６９６）跌１﹒４％。







＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

