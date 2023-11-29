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AH股新聞

29/11/2023 10:17

《Ａ股焦點》美「黑五」銷售額破紀錄且超預期，跨境電商概念造好

　　《經濟通通訊社２９日專訊》根據數據公司統計，美國黑色星期五（２４日）線上銷售額達
到９８億美元，超過此前預計的９６億美元的銷售額，也高於去年９１﹒２億美元的紀錄。從同
比增速來看，黑五銷售額同比增長７﹒５％，增速高於２０２１年和２０２２年，但顯著低於
２０２０年及疫情前１５％以上的增速。
　　跨境電商概念走高，南京商旅（滬：６００２５０）、嘉誠國際（滬：６０３５３５）升一
成漲停，保稅科技（滬：６００７９４）升７﹒３％，壹網壹創（深：３００７９２）走高
３﹒７％，華貿物流（滬：６０３１２８）升３﹒４％，若羽臣（深：００３０１０）升
３﹒３％，易點天下（深：３０１１７１）揚３﹒１％。
　　另外，成功出海的電商平台公司拼多多報告，第三季度營收６８８億元人民幣，較上年同期
增長９４％，比分析師預期高出約２５％，淨利潤同比增長４７％。拼多多旗下海外電商平台
Ｔｅｍｕ表現亮眼，通過降價策略從ＳＨＥＩＮ搶走了市佔率，據報Ｔｅｍｕ今年第三季銷售額
已經突破５０億美元，尤其是９月上線一周年之際，單日ＧＭＶ達到８０００萬美元。（ｅｙ）

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