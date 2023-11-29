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AH股新聞

29/11/2023 08:37

《駐滬專電》國泰君安董事長賀青調任上海市國資委主任

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市國資委昨日（２８日）召開系統幹
部大會，宣布國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）董事長賀青調任上海國資委書記，
批准其任上海國資委主任。
　　國泰君安當晚公告稱，賀青因工作調動申請辭去公司第六屆董事會董事長、董事、戰略及
ＥＳＧ委員會主任委員以及在公司擔任的其他一切職務。在新任董事長任職之前，由公司副董事
長王松代為履行董事長等職責。
　　賀青現年５１歲，擁有「銀證保」三棲經營經驗。２０１９年９月，在國泰君安前任董事長
楊德紅辭職後，時任中國太保集團總經理一職的賀青接任國泰君安黨委書記、董事長一職。他
２０１５年出任中國太保黨委副書記、副總經理，後於２０１７年接任中國太保集團總經理。國
泰君安、中國太保，還有他早前任職的上海銀行（滬：６０１２２９），都為上海國資控股的市
屬金融機構。
　　另據媒體報道，在賀青調任國資委主任後，現任上海銀行行長朱健將接任國泰君安黨委書記
、董事長。上海市委組織部上周五（２４日）公布的市管幹部任職前公示信息顯示，朱健擬任上
海市管企業正職。
　　朱健生於１９７１年６月，職業生涯主要是在證券系統，此次接任國泰君安黨委書記、董事
長屬於回歸「老東家」。２０２０年９月，他從國泰君安黨委委員、副總裁調任上海銀行。朱健
也曾是老資格的證券監管幹部，擁有豐富的一線監管經驗。

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