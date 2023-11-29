《經濟通通訊社２８日專訊》內地打車平台滴滴出行ＡＰＰ早前一度癱瘓近１２小時，令一

些網約車司機開始擔心因平台系統錯誤會影響帳號、相關分數以及提現等功能，且有部分司機開

始提現。

對此，滴滴出行昨日回應媒體時表示，目前司機帳號及提現功能一切正常，司機受影響的相

關獎勵、費用異常、口碑值（包括出行分）等，也會盡快陸續恢復和補發。



＊專家指滴滴故障是由於業務調整或新業務接入＊



在滴滴出行ＡＰＰ癱瘓後，滴滴官方曾表示，是由於系統故障，滴滴Ａｐｐ服務出現異常，

但對於系統故障的具體原因－－究竟是內部業務調整還是外部攻擊，滴滴官方並未給出明確解釋

。

對此，網絡安全公司專家孫甫表示，如果是來自外部的黑客攻擊，公司一般會在第一時間進

行聲明。他的猜測更大的可能是滴滴發生了內部重大業務調整，或有新業務接入原系統，但沒有

做好預案，導致關聯業務或關聯系統出現重大故障，這是大公司系統故障最常見的原因。

從已有報道所披露的信息來看，孫甫指出，滴滴出現了很多系統「紊亂」狀態，如價格混亂

，一呼多應等，而不僅僅是簡單的崩潰或停服。這說明系統不是完全不能運行，只是運行得不對

，之後又因為系統的校驗機制導致大量出錯被發現，從而又崩潰。如果是業務調整或新業務接入

，其中沒有做好充分的上線測試，或者上線後發生某些意外，就有可能造成上述情況。（ｌｃ）

