《經濟通通訊社２９日專訊》中國芯片製造商長鑫存儲官網公布，推出最新ＬＰＤＤＲ５

ＤＲＡＭ存儲芯片，成為國內首家推出自主研發生產的ＬＰＤＤＲ５產品的品牌，實現了國內市

場零的突破。

與上一代ＬＰＤＤＲ４相比，長鑫ＬＰＤＤＲ５單一顆粒的容量和速率均提升５０％，分別

達１２Ｇｂ和６４００Ｍｂｐｓ，同時功耗降低３０％。從產品應用和市場空間上看，

ＬＰＤＤＲ５芯片能夠為其搭載的移動端電子設備帶來更快的速度體驗和更低的功耗消耗。

長鑫存儲ＬＰＤＤＲ５系列產品包括１２Ｇｂ的ＬＰＤＤＲ５顆粒，ＰＯＰ封裝的１２Ｇｂ

ＬＰＤＤＲ５芯片及ＤＳＣ封裝的６Ｇｂ ＬＰＤＤＲ５芯片。１２Ｇｂ ＬＰＤＤＲ５芯片

目前已在國內主流手機廠商小米（０１８１０）、傳音（滬：６８８０３６）等品牌機型上完成

驗證。ＬＰＤＤＲ５是長鑫存儲面向中高端移動設備市場推出的產品，它的市場化落地將進一步

完善長鑫存儲ＤＲＡＭ芯片的產品布局。

在中美科技戰下，長鑫存儲難以從國外取得先進的製造設備，為進一步加大研發投入和擴大

產能，希望獲得更多資金支援，今年４月市場傳出，長鑫存儲計劃今年在上海科創板上市，不過

至今已到年底沒見新進展。（ｒｙ）

