《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早幾無變動，上證綜合指數（滬綜指）平開，報

３０３８﹒４６點，深成指輕微低開０﹒０８％，半導體股顯著造好，傳媒股走低。

人民銀行公布，今日進行４３８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠２２０億元

，此前人行連續四個交易日淨投放合共８４６０億元。外界分析人民銀行將採取一些非常規的擴

表措施來挽救困局，包括重啟抵押補充貸款（ＰＳＬ）、加大中期借貸便利（ＭＬＦ）淨投放，

以及出台應急流動性支持工具，有分析師認為人行未來將走向量化寬鬆，不過人行行長潘功勝曾

表示，不搞量化寬鬆政策，要珍惜和用好正常的貨幣政策空間。

據外媒報道，昨日（２８日）下午，上海張江高科技園區周圍部分道路實施管制，當地企業

以人工智能開發和晶片設計公司為主。此前有報道指國家主席習近平將考察上海三日。

此前有報道指，大連萬達集團旗下珠海萬達商管有意將其在香港上市時間最長推遲至

２０２６年，目前正在和投資方進行商討，但投資者不太接受。另外，萬達商管一筆美元債將於

明年１月到期，萬達商管據報對債券持有人表示，希望他們能夠同意就該筆債券展期１１個月。

（ｅｙ）

