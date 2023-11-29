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AH股新聞

29/11/2023 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２７％，保險股盤中急挫

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早整固，盤中再遇「狂風雷暴」，保險、地產板塊
跌幅居前，工業板塊集體跌，拖累滬綜指走低，半日收跌０﹒２７％，報３０３０﹒３９點，深
成指跌０﹒４９％，創業板指軟０﹒５％。兩市半日成交４８６２億元（人民幣．下同），較上
日（２８日）同時段成交增加１﹒８％，陸股通淨流出超過４３億元。
　　美匯下跌，人民幣中間價升１０１點子，創近半年高；即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３５４
點子，報７﹒１１６５，升破７﹒１２關，創６月１６以來五個半月新高。
　
＊保險股再挫，地產股急跌＊
　
　　保險板塊近月以來小崩不絕，今日又再重演，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒９％，
中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒６％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒５％，中國
人保（滬：６０１３１９）跌１﹒８％。
　　地產股急跌，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）
跌３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌
１﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒１％。據人民銀行廣東省分行消息，當地金融
部門近日聯合召開在粵主要金融機構座談會，要求各金融機構要落實好「金融十六條」接續政策
，一視同仁滿足各類所有制房企的合理融資需求，切實改善房地產市場融資環境；繼續用好「第
二支箭」支持民營房企發債融資，加大「保交樓」支持力度；堅持股債聯動，堅持融資支持和風
險防控並重，穩妥應對房企債券違約風險等。
　
＊半導體走漲，領導人訪滬遐想＊
　
　　滬深半導體板塊集體走強，東微半導（滬：６８８２６１）升１１﹒８％，天岳先進
（滬：６８８２３４）漲７﹒５％，路維光電（滬：６８８４０１）漲５﹒８％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）漲３﹒６％，思特威（滬：６８８２１３）升３﹒５％。
　　此前有報道指國家主席習近平將考察上海三日。而據外媒報道，上海張江高科技園區周圍部
分昨日（２８日）下午進行道路管制，當地園區企業以人工智能開發和晶片設計公司為主。
（ｅｙ）

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