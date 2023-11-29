《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早整固，盤中再遇「狂風雷暴」，保險、地產板塊

跌幅居前，工業板塊集體跌，拖累滬綜指走低，半日收跌０﹒２７％，報３０３０﹒３９點，深

成指跌０﹒４９％，創業板指軟０﹒５％。兩市半日成交４８６２億元（人民幣．下同），較上

日（２８日）同時段成交增加１﹒８％，陸股通淨流出超過４３億元。

美匯下跌，人民幣中間價升１０１點子，創近半年高；即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３５４

點子，報７﹒１１６５，升破７﹒１２關，創６月１６以來五個半月新高。



＊保險股再挫，地產股急跌＊



保險板塊近月以來小崩不絕，今日又再重演，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒９％，

中國平安（滬：６０１３１８）跌２﹒６％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌２﹒５％，中國

人保（滬：６０１３１９）跌１﹒８％。

地產股急跌，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒７％，保利發展（滬：６０００４８）

跌３﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌２﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌

１﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒１％。據人民銀行廣東省分行消息，當地金融

部門近日聯合召開在粵主要金融機構座談會，要求各金融機構要落實好「金融十六條」接續政策

，一視同仁滿足各類所有制房企的合理融資需求，切實改善房地產市場融資環境；繼續用好「第

二支箭」支持民營房企發債融資，加大「保交樓」支持力度；堅持股債聯動，堅持融資支持和風

險防控並重，穩妥應對房企債券違約風險等。



＊半導體走漲，領導人訪滬遐想＊



滬深半導體板塊集體走強，東微半導（滬：６８８２６１）升１１﹒８％，天岳先進

（滬：６８８２３４）漲７﹒５％，路維光電（滬：６８８４０１）漲５﹒８％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）漲３﹒６％，思特威（滬：６８８２１３）升３﹒５％。

此前有報道指國家主席習近平將考察上海三日。而據外媒報道，上海張江高科技園區周圍部

分昨日（２８日）下午進行道路管制，當地園區企業以人工智能開發和晶片設計公司為主。

（ｅｙ）

