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AH股新聞

29/11/2023 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌０﹒５５％創業板挫１％，北證重創引震盪

　　《經濟通通訊社２９日專訊》在官媒警告謹慎投資北交所股票後，北證５０指數今日跌超
７％，超百隻北交所個股跌逾１０％，北證５０指數舞高弄低引發金融震盪，保險、券商股下跌
，加上地產、建築建材、汽車等板塊同挫，滬綜指全日下跌０﹒５５％，報３０２１﹒６９點，
深成指跌０﹒９１％，創業板指跌１﹒０６％。兩市成交稍回升，全日額７７５０億元（人民幣
．下同），按日增０﹒３％，陸股通淨流出超過５０億元。
　　美匯下跌，人民幣中間價升１０１點子，創近半年高；即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３５４
點子，報７﹒１１６５，升破７﹒１２關，創五個半月新高。
　
＊金融股受挫，地產股陰霾持續＊
　
　　北交所炒風遭潑冷水，相關主題基金表現受重創，加上外資流出Ａ股加劇，拖累金融股行情
。保險股跌最多，中國太保（滬：６０１６０１）跌２﹒６％，中國平安（滬：６０１３１８）
跌２﹒２％，中國人壽（滬：６０１６２８）、中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒８％；券
商股同挫，華泰證券（滬：６０１６８８）跌２﹒９％，信達證券（滬：６０１０５９）跌
２﹒５％，申萬宏源（深：０００１６６）跌１﹒３％，東方財富（深：３０００５９）跌
１﹒２％，中信證券（滬：６０００３０）軟１％。
　　萬達流動性風險臨近，恒大（０３３３３）遭子公司起訴，地產股今日蒙上陰影，華發股份
（滬：６００３２５）插５﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌４﹒３％，保利發展
（滬：６０００４８）跌３﹒９％，招商蛇口（深：００１９７９）跌３﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）走低２﹒５％。
　
＊寧王再跌３％，贛鋒遭高盛看淡＊
　
　　隨著鋰價低迷，寧德時代（深：３００７５０）股價連續三個月下跌，今日股價繼續跌３％
，報１６６﹒８５元，目前寧德時代市值約７３４０億元，仍然是創業板股王，市值排在第二的
邁瑞醫療（深：３００７６０）至今仍是「寧王」市值的不到一半。
　　中信証券研報預計２０２４年南美鹽湖鋰供應量將增加約８萬噸，供應壓力進一步增加，明
年鋰價或跌至每噸１０萬元以下。
　　另外贛鋒鋰業（深：００２４６０）Ａ股價跌２％，報３９﹒４９元，高盛將贛鋒鋰業Ａ股
目標價從７０元大幅下調至４４元。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４８８﹒３１　－０﹒８６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０２１﹒６９　－０﹒５５　　　　３２２１﹒４１　　
　　上證Ａ股指數　　３１６８﹒０５　－０﹒５５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９７４４﹒３９　－０﹒９１　　　　４５２９﹒１０　　
　　深圳創業板指數　１９１７﹒９０　－１﹒０６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３０﹒５１　　－０﹒３５　　　　　１﹒５１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０７９﹒３７　－０﹒１４　　　　　１﹒５２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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