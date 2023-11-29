《經濟通通訊社２９日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）昨晚公告稱，公司擬與成都市
重大產業化項目一期股權投資基金有限公司（簡稱重產一期）、及成都高新區電子信息產業發展
有限公司（簡稱電子公司），在四川省成都市高新西區投資建設京東方第８﹒６代ＡＭＯＬＥＤ
生產線項目。
該項目建設周期約３４個月，總投資６３０億元人民幣，設計產能每月３﹒２萬片玻璃基板
，主要生產筆記本電腦、平板電腦等高端觸控ＯＬＥＤ顯示屏。
京東方Ａ現價報３﹒９３元人民幣，升０﹒２６％。（ｒｙ）
29/11/2023 10:57
《Ａ股焦點》京東方Ａ擬建８﹒６代ＡＭＯＬＥＤ生產線，股價微升
《經濟通通訊社２９日專訊》京東方Ａ（深：０００７２５）昨晚公告稱，公司擬與成都市
重大產業化項目一期股權投資基金有限公司（簡稱重產一期）、及成都高新區電子信息產業發展
有限公司（簡稱電子公司），在四川省成都市高新西區投資建設京東方第８﹒６代ＡＭＯＬＥＤ
生產線項目。
該項目建設周期約３４個月，總投資６３０億元人民幣，設計產能每月３﹒２萬片玻璃基板
，主要生產筆記本電腦、平板電腦等高端觸控ＯＬＥＤ顯示屏。
京東方Ａ現價報３﹒９３元人民幣，升０﹒２６％。（ｒｙ）
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰