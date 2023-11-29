《經濟通通訊社２９日專訊》１１月２８日，商湯科技與上海聯通簽署戰略合作框架協議，
共同打造人工智能產業集群，營造通用人工智能創新生態。商湯將攜手上海聯通，共同構建規模
化、集約化的人工智能大模型創新基座，為行業提供高效率、低成本的算法和算力服務，打通大
模型創新與應用的閉環。
Ａ股聯通（滬：６０００５０）目前跌０﹒２％，昨日遭美國沽空機構狙擊的商湯
（０００２０）仍跌０﹒７％。（ｃｔ）
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29/11/2023 11:12
《Ａ股焦點》商湯科技與上海聯通戰略合作，Ａ股聯通微跌
《經濟通通訊社２９日專訊》１１月２８日，商湯科技與上海聯通簽署戰略合作框架協議，
共同打造人工智能產業集群，營造通用人工智能創新生態。商湯將攜手上海聯通，共同構建規模
化、集約化的人工智能大模型創新基座，為行業提供高效率、低成本的算法和算力服務，打通大
模型創新與應用的閉環。
Ａ股聯通（滬：６０００５０）目前跌０﹒２％，昨日遭美國沽空機構狙擊的商湯
（０００２０）仍跌０﹒７％。（ｃｔ）
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