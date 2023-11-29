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AH股新聞

29/11/2023 09:14

【人行操作】人行是否走向ＱＥ引發爭論，坊間料非常規工具將進場

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行１０月逆回購大幅加碼，加上ＭＬＦ顯著增量投放，
帶動人行１０月份總資產同比增長８﹒６％至４３﹒３萬億元人民幣，外電稱該數據增速為
２０１４年以來最快。野村控股首席中國經濟學家陸挺接受外電訪問時表示，所有的傳統工具都
用過了，房地產行業仍然沒有顯示出任何明顯的改善，「剩下的就只有非常規工具了」，他認為
人行可能將動用資金拯救房地產項目。
　　房地產行業債務問題持續惡化，地方債壓力也已去到不得不重視的地步，外界分析人民銀行
將採取一些非常規的擴表措施來挽救困局，包括抵押補充貸款（ＰＳＬ）、加大中期借貸便利
（ＭＬＦ）淨投放，以及出台應急流動性支持工具等，有分析師認為人行的做法和量化寬鬆
（ＱＥ）有相似之處，不過人行行長潘功勝曾表示，不搞量化寬鬆政策，要珍惜和用好正常的貨
幣政策空間。
　　人行在其第三季度貨幣政策報告的專欄中提到，在人民銀行的資金支持下，中國商業銀行持
有的國債佔比達６４％，遠高於美國、日本的不足７％，這意味著商業銀行過去通過人行增發的
資金大量購買國債，以補充政府資金流動性，但目前所剩的政策空間已不多。（ｅｙ）
　　

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