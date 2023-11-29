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AH股新聞

29/11/2023 11:51

馬雲心酸回應拼多多市值快追上阿里：「誰都牛ｘ過」

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地電商平台公司拼多多第三季度營收６８８億元人民幣，較
上年同期增長９４％，比分析師預期高出約２５％，淨利潤同比增長４７％。而且拼多多旗下海
外電商平台Ｔｅｍｕ表現亮眼，據報今年第三季銷售額已經突破５０億美元，尤其是９月上線一
周年之際，單日ＧＭＶ達到８０００萬美元。業績刺激拼多多股價暴力拉升１８﹒０８％，收報
每股１３９美元，目前拼多多市值距離阿里（０９９８８）相差不到１００億美金。
　　在阿里員工倍感壓力之際，阿里創辦人馬雲罕有在阿里內網留言，震驚大廠上下。事源有員
工在內網發貼文，感慨當年看不起的「砍一刀」拼多多市值快追上阿里，快成老大哥了，其後馬
雲在貼文下留言，稱希望大家多提建設性意見和建議，特別是創新想法，他堅信阿里會變，阿里
會改，「所有偉大的公司都誕生在冬天裏」。馬雲稱，ＡＩ電商時代剛剛開始，對誰都是機會，
也是挑戰。
　　馬雲又表示，要祝賀「ｐｄｄ」（拼多多）過去幾年的決策、執行和努力，「誰都牛ｘ過，
但能為了明天後天牛而改革的人，並且願意付出任何代價和犧牲的組織才令人尊重」，馬雲勉勵
員工回到使命和願景，並在最後為員工打氣。
　　拼多多出海成功，而相比之下，中國今年遭遇最冷「雙１１」，或局限阿里未來的發展潛力
。調查機構指有７７％的中國受訪者不考慮在「雙１１」期間增加消費，有數據顯示今年「雙
１１」全網銷售額達１﹒１４萬億元人民幣，同比增速由去年的１３﹒７％大幅放緩至２﹒１％
。（ｅｙ）

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