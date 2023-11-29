  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/11/2023 10:57

《ＡＩ熱潮》字節大模型產品出海，推出ＡＩ助理ＣｈｉｔＣｈｏｐ

　　《經濟通通訊社２９日專訊》字節跳動近日在海外推出一款名為「ＣｈｉｔＣｈｏｐ」的大
模型產品。據內媒《Ｔｅｃｈ星球》報道，ＣｈｉｔＣｈｏｐ與字節旗下海外社交產品Ｈｅｌｏ
一樣，由ＰＯＬＩＧＯＮ開發運營，目前已上線獨立Ａｐｐ和網頁版。
　　據介紹，ＣｈｉｔＣｈｏｐ是一款人工智能助理工具，可以提供超過２００項智能機器人服
務，通過提供創造性靈感、提高工作效率等方式，服務用戶的工作和生活。Ａｐｐ首頁顯示了創
作、工作、ＡＩ畫畫、娛樂、ＡＩ學習、生活這六大使用場景以及其他功能，每個場景內有超過
１０個ＡＩ工具、二百多個智能機器人，還可以與ＡＩ虛擬角色一起玩遊戲。
　　值得注意的是，這款產品與抖音集團旗下ＡＩ產品「小悟空」類似，都是基於雲雀大語言模
型創建的ＡＩ工具合集。
　　日前有內媒引述消息指，字節跳動近期成立了一個新ＡＩ部門Ｆｌｏｗ，技術負責人為字節
跳動技術副總裁洪定坤，業務帶頭人為字節大模型團隊負責人朱文佳。報道又指，在字節圈內，
Ｆｌｏｗ近期發布了活水招聘帖，帖中提到，其是字節跳動旗下ＡＩ創新業務團隊，「目前已經
在國內和海外分別上線豆包和Ｃｉｃｉ兩款產品，有多個ＡＩ相關創新產品孵化中」。（ｓｌ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金