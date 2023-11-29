《經濟通通訊社２９日專訊》字節跳動近日在海外推出一款名為「ＣｈｉｔＣｈｏｐ」的大

模型產品。據內媒《Ｔｅｃｈ星球》報道，ＣｈｉｔＣｈｏｐ與字節旗下海外社交產品Ｈｅｌｏ

一樣，由ＰＯＬＩＧＯＮ開發運營，目前已上線獨立Ａｐｐ和網頁版。

據介紹，ＣｈｉｔＣｈｏｐ是一款人工智能助理工具，可以提供超過２００項智能機器人服

務，通過提供創造性靈感、提高工作效率等方式，服務用戶的工作和生活。Ａｐｐ首頁顯示了創

作、工作、ＡＩ畫畫、娛樂、ＡＩ學習、生活這六大使用場景以及其他功能，每個場景內有超過

１０個ＡＩ工具、二百多個智能機器人，還可以與ＡＩ虛擬角色一起玩遊戲。

值得注意的是，這款產品與抖音集團旗下ＡＩ產品「小悟空」類似，都是基於雲雀大語言模

型創建的ＡＩ工具合集。

日前有內媒引述消息指，字節跳動近期成立了一個新ＡＩ部門Ｆｌｏｗ，技術負責人為字節

跳動技術副總裁洪定坤，業務帶頭人為字節大模型團隊負責人朱文佳。報道又指，在字節圈內，

Ｆｌｏｗ近期發布了活水招聘帖，帖中提到，其是字節跳動旗下ＡＩ創新業務團隊，「目前已經

在國內和海外分別上線豆包和Ｃｉｃｉ兩款產品，有多個ＡＩ相關創新產品孵化中」。（ｓｌ）

