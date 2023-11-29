《經濟通通訊社２９日專訊》據《韓聯社》報道，南韓國土交通部今日發布的統計數據顯示

，截至今年６月底，８５３５８名外籍人員在韓持有房產，較六個月前增加４﹒６％；外籍人員

在韓持有房產數量增加４﹒４％至８７２２３套，佔總房產的０﹒４６％。

按人員國籍看，中國大陸以４７３２７套居首，佔比５４﹒３％，其次是美國（２０４６９

套，２３﹒５％）、加拿大（５９５９套，６﹒８％）、台灣（３２８６套，３﹒８％）等。此

外，中國大陸人持有的房產較六個月前增加２４３８套，佔今年上半年新增外國人持有房產的

６５﹒７％。



＊中國人在韓房貸餘額佔比近六成，逾期率增加＊



另據南韓金融監督院１１月１日向國會國土交通委員會所屬議員徐范洙提交的資料顯示，截

至今年６月底，四大商業銀行（ＫＢ國民、新韓、韓亞、友利）涉外國人住房抵押貸款餘額為

２３０４０億韓圜（約１３９億港元），較２０２２年底的２２３１２億韓圜（約１３５億港元

）增加３﹒３％。其中中國人住房抵押貸款餘額為１３３３８億韓圜（約８１億港元），佔

５７﹒９％居首。

中國人住房抵押貸款在２０１９年底是１０７１９億韓圜（約６５億港元），僅隔３年半就

增加２４﹒４％，增幅為全體在韓外國人住房抵押貸款（１２﹒６％）的兩倍。同期，外國人辦

理抵押房貸共１﹒７９４９萬件，其中中國人為１﹒２２３４萬件，佔６８﹒２％。

截至去年底，外籍人員在韓持有的房產共８﹒３５１２萬套，其中中國人以４４８８９套居

首，佔５３﹒７％。也就是說，在韓持有房產的中國人中有四分之一使用了商業銀行貸款。值得

注意的是，近期利率持續走高導致中國人房貸逾期率增加。中國人房貸逾期率在２０１９年底為

０﹒１３％，２０２０年底和２０２１年底各降至０﹒０９％，２０２２年底升至０﹒１２％，

今年６月底再升至０﹒１８％。（ｓｌ）

