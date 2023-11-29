【ＦＯＣＵＳ】「股神」的幕後軍師，價值投資先驅－－巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ

Ｈａｔｈａｗａｙ）副主席芒格（Ｃｈａｒｌｉｅ Ｍｕｎｇｅｒ），距離１月１日百歲生辰僅

有月餘，周二（２８日）在加州離世。這位每年一度巴郡股東大會上，總是以「Ｉ ｈａｖｅ

ｎｏｔｈｉｎｇ ｔｏ ａｄｄ」將光環讓予巴菲特的「窮查理」，以直言不諱著稱。芸芸投資

智慧格言之外，關於學習、處世、幸福的人生箴言，箇中啟示更值回味。



＊最強戰友＊



芒格的「靈感」與「智慧」，連巴菲特亦深深拜服，他在最新聲明中表示，若無芒格的

參與，巴郡就不可能建立現時的地位。芒格的睿智早自２００５年《窮查理的寶典（書名為致敬

其偶像富蘭克林所著的Ｐｏｏｒ Ｒｉｃｈａｒｄ＇ｓ Ａｌｍａｎａｃｋ）》，就為人津津樂

道；２００８年，他力薦巴菲特大手投資比亞迪；２０１５年，成功引導巴菲特遠離「雪茄煙蒂

」策略，以平庸價格買入優質企業，而非以優質價格買入平庸企業。時至近年，他再以毫不留情

批評加密貨幣，被稱為「最不喜歡比特幣的人」。

鑒於芒格坦言，巴郡在這十年的長期投資技巧，在下一個十年未必管用，最雋永的或許是他

關於人生的箴言。



＊關於學習＊



１，要得到你想要的某樣東西，最穩妥的方法就是讓你自己配得上它，這是黃金法則。你想

獲得甚麼，就該傳遞甚麼。



２，智慧是一種道德責任，必須堅持終身學習；學會「學習的方法」，持續並且跨學科。



３，如果你真的想取得優異成績，對這個學科的濃厚興趣是必不可少的，並且一定要非常勤

奮。



４，逆向思考，問題往往會變得更容易解決；例如，如果你想幫助印度，不是問「怎樣最能

幫她」，而是思考「甚麼能對她造成最嚴重的損害」及「如何避免」。



５，知道自己能力的極限，如果不知道能力的邊界，就是一種災難。



＊關於處世＊



６，懶惰和言而無信，會讓我們在生活中失敗。



７，成功的秘訣是什麼？一個字回答：「理性」。（成為理性的人）需要一輩子努力，並且

需要大量閱讀。



８，隱藏睿智，以某種方式幫助所行正道，卻導致他人顏面盡失，可能會造成巨大的冒犯。



９，想說服別人，你要懷著崇高的動機去做，但不應迴避訴諸利益。



１０，職業生涯的三個規則：１）不要賣任何你自己不會買的東西；２）不要為任何你不尊

重和欽佩的人工作；３）只和你喜歡的人一起工作。



＊關於幸福＊



１１，不要沉浸在自憐中，而是以建設性的方式利用可怕的打擊。



１２，不要嫉妒，不要怨恨，不要超支，保持快樂，結交可靠之人，做應做之事，這些可以

讓你的生活變得更好。



１３，節儉是責任的僕人。



１４，晚年最好的盔甲就是充實地生活。



１５，有沒有快樂的悲觀主義者？我就是。

